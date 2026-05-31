Próximo partido de Alianza Lima: ¿cuándo vuelve a jugar y contra quién tras el final del Apertura?

Luego de enfrentar a FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Apertura, Alianza Lima no tendrá mucho descanso, pues deberá mentalizarse para afrontar la Copa Caliente de la Liga 1, el nuevo torneo que ha creado la Liga Profesional de Fútbol Peruano y que contará con la participación de los equipos de Primera y Segunda División.

Esta competencia la afrontarán los blanquiazules con varios futbolistas de la reserva y algunos del plantel principal, según decisión del entrenador Pablo Guede. Además, los actuales campeones del Torneo Apertura quedaron emparejados en el grupo A con Alianza Atlético de Sullana, Universidad César Vallejo y Carlos A. Mannucci.

A continuación, podrás ver el próximo partido de Alianza Lima, así como el fixture que tendrán los íntimos en la Copa Caliente de la Liga 1.

Próximo partido de Alianza Lima: ¿cuándo y contra quién juegan?

De momento, solo existen dos programaciones y el siguiente partido de Alianza Lima será ante la Universidad César Vallejo el domingo 14 de junio, en el IPD de Mansiche, a las 3.30 p. m.

Después, los blanquiazules se verán las caras ante Carlos A. Mannucci por la segunda jornada del torneo el sábado 20 del mismo mes, a las 8.00 p. m., en el IPD de Mansiche.

Por lo tanto, el último cotejo será contra Alianza Atlético de Sullana, pero aún no se han confirmado la fecha, la hora ni el estadio de este encuentro por el grupo A de la Copa Caliente de la Liga 1.