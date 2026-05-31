- Hoy:
- Partidos de hoy
- FC Cajamarca vs Alianza Lima
- Brasil vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Próximo partido de Alianza Lima: ¿cuándo vuelve a jugar y contra quién tras el final del Apertura?
Los blanquiazules enfrentaron a FC Cajamarca y cerraron su participación en el Torneo Apertura, pero ahora volverán a disputar otra importante competencia.
Luego de enfrentar a FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Apertura, Alianza Lima no tendrá mucho descanso, pues deberá mentalizarse para afrontar la Copa Caliente de la Liga 1, el nuevo torneo que ha creado la Liga Profesional de Fútbol Peruano y que contará con la participación de los equipos de Primera y Segunda División.
PUEDES VER: Seleccionado peruano se despidió de Alianza Lima tras ganar el Apertura: "Gracias por todo"
Esta competencia la afrontarán los blanquiazules con varios futbolistas de la reserva y algunos del plantel principal, según decisión del entrenador Pablo Guede. Además, los actuales campeones del Torneo Apertura quedaron emparejados en el grupo A con Alianza Atlético de Sullana, Universidad César Vallejo y Carlos A. Mannucci.
A continuación, podrás ver el próximo partido de Alianza Lima, así como el fixture que tendrán los íntimos en la Copa Caliente de la Liga 1.
Próximo partido de Alianza Lima: ¿cuándo y contra quién juegan?
De momento, solo existen dos programaciones y el siguiente partido de Alianza Lima será ante la Universidad César Vallejo el domingo 14 de junio, en el IPD de Mansiche, a las 3.30 p. m.
Después, los blanquiazules se verán las caras ante Carlos A. Mannucci por la segunda jornada del torneo el sábado 20 del mismo mes, a las 8.00 p. m., en el IPD de Mansiche.
Por lo tanto, el último cotejo será contra Alianza Atlético de Sullana, pero aún no se han confirmado la fecha, la hora ni el estadio de este encuentro por el grupo A de la Copa Caliente de la Liga 1.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90