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Copa de la Liga 1 arrancará el mismo día en el que empieza el Mundial 2026: programación de la fecha 1
¿Qué partido vas a ver? La Copa de la Liga programó su encuentro inicial casi a la misma hora del choque entre México vs Sudáfrica por el arranque del Mundial 2026.
Pese a que estamos a tan solo una fecha de que culmine el Torneo Apertura, los hinchas del fútbol peruano podrán seguir viendo cómo compiten sus equipos favoritos, pues la Copa Caliente de la Liga arrancará este junio con su primera jornada. Sin embargo, lo más llamativo es que el primer encuentro se llevará a cabo a la par del debut del Mundial 2026.
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El primer encuentro de la cita mundialista entre México vs Sudáfrica se llevará a cabo el jueves 11 de junio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México. Una hora más tarde, se jugará el compromiso entre ADA Jaén vs Comerciantes Unidos en el Estadio Víctor Montoya Segura por el grupo B de la Copa Caliente de la Liga.
Ese mismo día también se jugará el segundo encuentro del grupo A del Mundial 2026 entre Corea del Sur vs Chequia desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Akron, en Zapopan. En cuanto a la Copa de la Liga, los demás compromisos de la primera jornada se disputarán en los días siguientes, hasta el lunes 15.
Y sí, habrá algunos que también coincidirán con partidos del Mundial 2026, como Canadá vs Bosnia y Herzegovina (12.06), Estados Unidos vs Paraguay (12.06), Catar vs Suiza (13.06) y Brasil vs Marruecos (12.06).
A continuación, podrás ver la primera fecha de la Copa Caliente de la Liga.
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|Grupo
|11.06
|3.00 p. m.
|ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos
|Víctor Montoya Segura
|B
|12.06
|1.00 p. m.
|Unión Minas vs. ADT
|IPD Huancayo
|E
|12.06
|3.30 p. m.
|Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar
|Jorge Basadre Grohmann
|H
|12.06
|Por confirmar
|Molinos El Pirata FC vs. Universitario de Deportes
|Por confirmar
|D
|13.06
|11.00 a. m.
|Club USMP vs. Sport Boys
|Villa El Salvador
|I
|13.06
|1.15 p. m.
|CA Mannucci vs. Alianza Atlético
|IPD Mansiche
|A
|13.06
|3.30 p. m.
|Comerciantes FC vs. Sporting Cristal
|Villa Emprendedora CFC
|J
|13.06
|6.30 p. m.
|Deportivo Binacional vs. Cienciano
|Guillermo Briceño Rosamedina
|F
|14.06
|11.00 a. m.
|Ayacucho FC vs. Los Chankas
|Las Américas
|G
|14.06
|1.15 p. m.
|Alianza UDH vs. Sport Huancayo
|Heraclio Tapia León
|E
|14.06
|3.30 p. m.
|Club UCV vs. Alianza Lima
|IPD Mansiche
|A
|14.06
|6.00 p. m.
|Dep. Garcilaso vs. Cusco FC
|Inca Garcilaso de la Vega
|F
|15.06
|1.00 p. m.
|Deportivo Llacuabamba vs. UTC
|Municipal de Huamachuco
|C
|15.06
|3.15 p. m.
|Estudiantil CNI vs. Unión Comercio
|Por confirmar
|J
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