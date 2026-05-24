0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura

Copa de la Liga 1 arrancará el mismo día en el que empieza el Mundial 2026: programación de la fecha 1

¿Qué partido vas a ver? La Copa de la Liga programó su encuentro inicial casi a la misma hora del choque entre México vs Sudáfrica por el arranque del Mundial 2026.

Gary Huaman
La Copa Caliente del fútbol peruano se jugará al mismo tiempo que el Mundial 2026.
La Copa Caliente del fútbol peruano se jugará al mismo tiempo que el Mundial 2026. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Pese a que estamos a tan solo una fecha de que culmine el Torneo Apertura, los hinchas del fútbol peruano podrán seguir viendo cómo compiten sus equipos favoritos, pues la Copa Caliente de la Liga arrancará este junio con su primera jornada. Sin embargo, lo más llamativo es que el primer encuentro se llevará a cabo a la par del debut del Mundial 2026.

Alianza Lima y Los Chankas se disputan el título del Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 16 del Torneo Apertura

El primer encuentro de la cita mundialista entre México vs Sudáfrica se llevará a cabo el jueves 11 de junio desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México. Una hora más tarde, se jugará el compromiso entre ADA Jaén vs Comerciantes Unidos en el Estadio Víctor Montoya Segura por el grupo B de la Copa Caliente de la Liga.

Ese mismo día también se jugará el segundo encuentro del grupo A del Mundial 2026 entre Corea del Sur vs Chequia desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Akron, en Zapopan. En cuanto a la Copa de la Liga, los demás compromisos de la primera jornada se disputarán en los días siguientes, hasta el lunes 15.

Y sí, habrá algunos que también coincidirán con partidos del Mundial 2026, como Canadá vs Bosnia y Herzegovina (12.06), Estados Unidos vs Paraguay (12.06), Catar vs Suiza (13.06) y Brasil vs Marruecos (12.06).

A continuación, podrás ver la primera fecha de la Copa Caliente de la Liga.

FechaHoraPartidoEstadioGrupo
11.063.00 p. m.ADA Jaén vs. Comerciantes UnidosVíctor Montoya SeguraB
12.061.00 p. m.Unión Minas vs. ADTIPD HuancayoE
12.063.30 p. m.Bentín Tacna Heroica vs. FBC MelgarJorge Basadre GrohmannH
12.06Por confirmarMolinos El Pirata FC vs. Universitario de DeportesPor confirmarD
13.0611.00 a. m.Club USMP vs. Sport BoysVilla El SalvadorI
13.061.15 p. m.CA Mannucci vs. Alianza AtléticoIPD MansicheA
13.063.30 p. m.Comerciantes FC vs. Sporting CristalVilla Emprendedora CFCJ
13.066.30 p. m.Deportivo Binacional vs. CiencianoGuillermo Briceño RosamedinaF
14.0611.00 a. m.Ayacucho FC vs. Los ChankasLas AméricasG
14.061.15 p. m.Alianza UDH vs. Sport HuancayoHeraclio Tapia LeónE
14.063.30 p. m.Club UCV vs. Alianza LimaIPD MansicheA
14.066.00 p. m.Dep. Garcilaso vs. Cusco FCInca Garcilaso de la VegaF
15.061.00 p. m.Deportivo Llacuabamba vs. UTCMunicipal de HuamachucoC
15.063.15 p. m.Estudiantil CNI vs. Unión ComercioPor confirmarJ
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Barcos confirmó que jugadores de FC Cajamarca recibieron amenazas: "Lo que dijo Arley Rodríguez pasó"

  2. Mr. Peet y su firme postura sobre el futuro de Federico Girotti en Alianza Lima: “Nos va a…”

  3. Se fue tricampeón con Universitario y ahora hará su debut en mítico club

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano