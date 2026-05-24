Perú se ubica en una región del mundo caracterizada por su intensa actividad tectónica, lo que hace que los sismos sean objeto de monitoreo constante. Al respecto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia ininterrumpida de los fenómenos sísmicos que puedan ocurrir, especialmente este domingo 24 de mayo. A continuación, los últimos acontecimientos.

Temblor HOY, 24 de mayo, EN VIVO en Perú: magnitud y epicentro, según el IGP 09:27 Bienvenidos HOY, 24 de mayo de 2026, se mantiene activa la cobertura informativa sobre los sismos en Perú, con reportes oficiales proporcionados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La institución continúa actualizando los datos sobre la actividad sísmica en el país, garantizando que la ciudadanía esté informada sobre cualquier evento relevante.

¿Qué hacer durante un sismo en Perú?

Ante un sismo, es necesario mantener la calma y actuar con rapidez para salvaguardar tu vida y la de quienes te rodean. Si te encuentras en casa, dirígete a un lugar seguro, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. Es importante no utilizar ascensores, correr ni empujar.

Si estás en la calle, mantente alejado de postes, cables eléctricos y edificaciones inestables. Las autoridades sugieren tener preparada una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos, una linterna, una radio y documentos importantes. Tras el movimiento telúrico, sigue las instrucciones de Defensa Civil y mantente al tanto de la información a través de fuentes oficiales.

Números de emergencia a nivel nacional

Central policial: 105

Bomberos: 116

Defensa Civil – Emergencias: 115

Policía de carreteras: 110

Infosalud (consultas médicas): 113

EsSalud información COVID-19: 107

Denuncias por violencia familiar: 100

Atención médica EsSalud (mujeres víctimas de violencia): 411 8000 (opción 6)

Cruz Roja Peruana: 266 0481

¿Qué contiene un botiquín de primeros auxilios?

En momentos de emergencia, disponer de un botiquín básico resulta fundamental. De acuerdo con el Ministerio de Salud del Perú (Minsa), este debe contener elementos imprescindibles como vendas, gasas, esparadrapo, agua oxigenada, analgésicos, antibióticos, crema tópica y mascarillas. Incluir estos insumos facilita la atención de lesiones menores mientras se espera la llegada de asistencia médica especializada.