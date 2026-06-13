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Partidos de hoy, domingo 14 de junio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO fútbol
Ecuador debuta en el Mundial 2026 y Alianza Lima juega la Copa de la Liga. Programación de los partidos que se realizarán este domingo 14 de junio.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este domingo 14 de junio. Ecuador inicia su camino en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil. Alianza Lima juega contra César Vallejo por la Copa de la Liga. Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO.
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Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Alemania vs. Curazao
|DSports, DGO y Paramount+.
|15:00
|Países Bajos vs. Japón
|DSports, DGO, América TV, América TV GO y Paramount+.
|18:00
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|Disney Plus, Paramount+, DSports y DGO.
|21:00
|Suecia vs. Túnez
|DSports, DGO, Paramount+ y TyC Sports.
Partidos de hoy por la Copa de la Liga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Ayacucho vs. Los Chankas
|Bicolor+.
|13:15
|Alianza Huánuco vs. Sport Huancayo
|Bicolor+.
|15:30
|César Vallejo vs. Alianza Lima
|Bicolor+.
|18:00
|Deportivo vs. Garcilaso
|Bicolor+.
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Yanapuma vs. Carlos Mannucci
|13:00
|Defensores vs. Atlético Andahuaylas
Partidos de hoy por la Liga Nacional de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Dep. Concepción vs. Limache
|Bet365
|14:00
|U. La Calera vs. U. de Chile
|Bet365
|16:30
|U. Católica vs. U. de Concepción
|Bet365
Horarios y canales para ver en Perú, Colombia y Ecuador.
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