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Partidos de hoy, domingo 14 de junio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO fútbol

Ecuador debuta en el Mundial 2026 y Alianza Lima juega la Copa de la Liga. Programación de los partidos que se realizarán este domingo 14 de junio.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 14 de junio.
Programación de partidos que se realizarán HOY domingo 14 de junio. | FOTO: Composición Líbero
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Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este domingo 14 de junio. Ecuador inicia su camino en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil. Alianza Lima juega contra César Vallejo por la Copa de la Liga. Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO.

Jugadores sorprendidos al ver que periodistas tienen prohibido preguntar en español durante el Mundial 2026.

PUEDES VER: Prohíben hacer preguntas en español en el Mundial 2026: el polémico momento que protagonizaron Vini y Hakimi

Partidos de hoy por el Mundial 2026

HorariosPartidosCanales
12:00Alemania vs. Curazao DSports, DGO y Paramount+.
15:00Países Bajos vs. JapónDSports, DGO, América TV, América TV GO y Paramount+.
18:00Costa de Marfil vs. EcuadorDisney Plus, Paramount+, DSports y DGO.
21:00Suecia vs. TúnezDSports, DGO, Paramount+ y TyC Sports.

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

HorariosPartidosCanales
11:00Ayacucho vs. Los ChankasBicolor+.
13:15Alianza Huánuco vs. Sport HuancayoBicolor+.
15:30César Vallejo vs. Alianza LimaBicolor+.
18:00Deportivo vs. GarcilasoBicolor+.

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
10:00Yanapuma vs. Carlos Mannucci
13:00Defensores vs. Atlético Andahuaylas

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Chile

HorariosPartidosCanales
11:30Dep. Concepción vs. LimacheBet365
14:00U. La Calera vs. U. de ChileBet365
16:30U. Católica vs. U. de ConcepciónBet365

Horarios y canales para ver en Perú, Colombia y Ecuador.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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