Partidos de hoy, domingo 14 de junio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO fútbol

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este domingo 14 de junio. Ecuador inicia su camino en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil. Alianza Lima juega contra César Vallejo por la Copa de la Liga. Horarios y canales para ver fútbol EN VIVO.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Horarios Partidos Canales 12:00 Alemania vs. Curazao DSports, DGO y Paramount+. 15:00 Países Bajos vs. Japón DSports, DGO, América TV, América TV GO y Paramount+. 18:00 Costa de Marfil vs. Ecuador Disney Plus, Paramount+, DSports y DGO. 21:00 Suecia vs. Túnez DSports, DGO, Paramount+ y TyC Sports.

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

Horarios Partidos Canales 11:00 Ayacucho vs. Los Chankas Bicolor+. 13:15 Alianza Huánuco vs. Sport Huancayo Bicolor+. 15:30 César Vallejo vs. Alianza Lima Bicolor+. 18:00 Deportivo vs. Garcilaso Bicolor+.

Partidos de hoy por la Liga Femenina

Horarios Partidos Canales 10:00 Yanapuma vs. Carlos Mannucci 13:00 Defensores vs. Atlético Andahuaylas

Partidos de hoy por la Liga Nacional de Chile

Horarios Partidos Canales 11:30 Dep. Concepción vs. Limache Bet365 14:00 U. La Calera vs. U. de Chile Bet365 16:30 U. Católica vs. U. de Concepción Bet365

Horarios y canales para ver en Perú, Colombia y Ecuador.