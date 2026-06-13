Alemania vs Curazao EN VIVO por Mundial 2026: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver

La selección de Alemania iniciará su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Curazao por la primera fecha del grupo E. El conjunto europeo buscará arrancar con una victoria en Houston, mientras que el combinado caribeño intentará dar el gran golpe en su histórico estreno en una Copa del Mundo.

Alemania vs Curazao por el Mundial 2026

Alemania llega a la cita mundialista con una mezcla de experiencia y juventud. Futbolistas como Florian Wirtz, Jamal Musiala y Joshua Kimmich lideran a una selección que aspira a conquistar su quinta estrella y dejar atrás las discretas campañas de las últimas ediciones del torneo.

Por el lado de Curazao, la ilusión está intacta. La escuadra caribeña disputará su primer Mundial absoluto tras una destacada clasificación en la Concacaf y tendrá la difícil misión de enfrentar a uno de los equipos más laureados en la historia del fútbol. Bajo la dirección técnica de Dick Advocaat, buscará sorprender en un grupo que también integran Ecuador y Costa de Marfil.

El compromiso se disputará en el Estadio Houston y marcará el debut de ambas selecciones en el Grupo E. Alemania parte como favorita por su tradición y jerarquía, aunque Curazao intentará aprovechar la presión de su rival para sumar un resultado histórico en su primera presentación mundialista.

¿A qué hora juegan Alemania vs Curazao?

Perú, Colombia y Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2.00 p. m.

México: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami): 1.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alemania vs Curazao EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre Alemania y Curazao a través de DSports y su plataforma de streaming DGO en gran parte de Sudamérica. Además, distintos países contarán con señales oficiales para la transmisión del compromiso mundialista.

¿Cómo llegan Alemania y Curazao?

Alemania afronta el encuentro con la responsabilidad de confirmar su favoritismo en el Grupo E y sumar sus primeros tres puntos en el torneo. Curazao, en tanto, buscará hacer historia en su debut mundialista y demostrar el crecimiento que ha experimentado el fútbol caribeño en los últimos años.

El Grupo E es uno de los más atractivos de la primera fase del Mundial 2026. Además de Alemania y Curazao, Ecuador y Costa de Marfil lucharán por los boletos a la siguiente ronda, por lo que cada punto será determinante en las aspiraciones de clasificación.

Alemania vs. Curazao pronóstico: cuotas y apuestas

Alemania apuestas Curazao Betsson 1.04 18.00 80.00 Betano.pe 1.05 21.00 40.00 bet365 1.04 17.00 29.00 1xBet 1.04 21.00 55.00 DoradoBet 1.05 17.00 55.00

Alemania vs. Curazao: posibles alineaciones

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.