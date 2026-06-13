¡De no creer! Prohíben hacer preguntas en español a los periodistas durante el Mundial 2026 - VIDEO

En la antesala del partido entre Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026, se llevó a cabo la conferencia de prensa de los jugadores Vinicius Junior y Achraf Hakimi. Más allá de las declaraciones que brindaron con relación a este compromiso, se vivió un momento insólito cuando el encargado de prensa prohibió que los periodistas hicieran preguntas en español.

Prohíben a periodistas que pregunten en español durante el Mundial 2026

Uno de los primeros momentos se dio en la rueda de prensa con Achraf Hakimi, de Marruecos, quien escuchaba atentamente la pregunta de un periodista mexicano. Sin embargo, el encargado de prensa interrumpió la interrogante para aclarar que solo se podía preguntar en inglés, debido a que no existe un servicio de interpretación del español. Asimismo, pidió al jugador que respondiera en inglés por órdenes del responsable.

De igual manera, este episodio también lo vivió Vinicius Junior, quien recibía la consulta de un periodista español. El atacante de la selección brasileña indicó que no había problema con que la consulta se hiciera en español, pero el responsable de prensa volvió a intervenir para que se mantuviera el inglés.

Este hecho ha causado indignación entre los periodistas presentes, así como entre cibernautas que no entienden por qué se limita a los periodistas a hacer preguntas en ese idioma cuando los jugadores lo entienden perfectamente. Es una situación que repercute internacionalmente con todo tipo de reacciones.

¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026?

Las selecciones de Brasil y Marruecos se verán las caras este sábado 13 de junio, a partir de las 17.00 hora peruana (22.00 horas GMT).