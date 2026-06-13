Alineaciones Brasil vs Marruecos: onces confirmados para el partido del Mundial 2026

Brasil vs Marruecos se medirán en uno de los partidos más emocionantes por la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. La ‘Verdeamarela’ busca iniciar su camino rumbo a su sexta estrella, mientras que la escuadra africana buscará dar la gran sorpresa y convertirse en protagonista. Conoce las alineaciones que preparan ambas escuadras.

Alineación de Brasil

Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha y Vinicius Jr.

Carlo Ancelotti ha tenido que lidiar con múltiples adversidades en su debut mundialista. La ausencia de Neymar es la más destacada. Sin embargo, el estratega brasileño alista un poderoso once para estrenarse con una victoria. En el arco, la presencia de Alisson es inamovible para mantener el cero.

Brasil llega motivado con lograr su sexta estrella mundialista.

El liderazgo de Marquinhos será vital en una zaga defensiva que llega con bajas para el Mundial. Asimismo, la presencia de Casemiro es segura como pilar en el mediocampo y será vital en la recuperación del balón. A su lado, Bruno Guimaraes será esencial en la salida.

En cuanto al ataque, la ausencia de Neymar Jr. representó un duro golpe en la planificación de la Canarinha, por lo que ahora los extremos serán Vinicius Jr. y Raphinha. Por su parte, Endrick deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

Alineación de Marruecos

Bounou; Achraf Hakimi, Diop, Riad, Youssef Belammar; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; El Khannous, Brahim Diaz y Saibari.

Por su parte, Marruecos llega al Mundial 2026 con la obligación de repetir el gran nivel que mostró en Qatar 2022, donde hizo historia al alcanzar las semifinales por primera vez.

Marruecos buscará dar el gran golpe venciendo a Brasil.

En su esquema, la selección africana cuenta con grandes jugadores de talla mundial. Sus principales figuras son Achraf Hakimi y Brahim Díaz, ambos líderes del equipo. Son pilares en sus puestos y resultan esenciales tanto en el orden defensivo como en el desequilibrio en ataque.

Además, en el arco la presencia de Bounou es esencial para mantener la valla invicta y promete ser un dolor de cabeza para los delanteros brasileños. Sin embargo, no todas son buenas noticias, pues también perdieron a Abde y Aguerd.