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¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos y dónde ver partido por el Mundial 2026?

No te pierdas el partido Brasil vs. Marruecos, que se disputará en el MetLife Stadium, por el Grupo C del Mundial 2026. El Scratch va por su sexta estrella y espera estrenarse con el pie derecho.

Wilfredo Inostroza
Brasil se estrena en el Mundial 2026 enfrentando a Marruecos
Brasil se estrena en el Mundial 2026 enfrentando a Marruecos | Composición: Líbero
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El pentacampeón salta al ruedo. Brasil se enfrenta a Marruecos en un duelo correspondiente al Grupo C del Mundial 2026. Este encuentro se jugará en el estadio Nueva York Nueva Jersey y genera gran expectativa por ver en acción a uno de los candidatos al título.

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¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs. Marruecos?

El partido entre Brasil y Marruecos por el Mundial 2026 se jugará este sábado 13 de junio. El escenario del debut por el Grupo C será el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿A qué hora juega Brasil vs. Marruecos?

Revisa los horarios y canales para seguir el duelo de acuerdo con tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00 horas
  • México: 16:00 horas
  • Estados Unidos: 18:00 horas (Miami y Nueva York) y 15:00 horas (Los Ángeles)
  • España: 00:00 horas (del día siguiente)

¿Qué canal transmite Brasil vs. Marruecos?

Conoce los canales y plataformas de streaming para seguir este encuentro:

  • Perú: América Televisión, América TV GO, Disney+, DSports, DGO, Paramount+ y TV 360
  • Argentina: Telefe, MiTelefe, Disney+, DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports
  • Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo Radio Nacional de Colombia, Disney+, DSports y DGO
  • Chile: Chilevisión y Disney+
  • Ecuador: Teleamazonas, Disney+, DSports, DGO y Paramount+
  • Uruguay: Canal 5, DSports, DGO y Disney+
  • Paraguay: GEN y Trece
  • Bolivia: Radio Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV
  • Venezuela: Televen, Inter, DSports y Disney+
  • Brasil:
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Las Estrellas, ViX y Azteca 7
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
  • España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

Brasil vs. Marruecos: previa del partido

La selección de Brasil afina los últimos detalles para debutar en el Mundial 2026 frente a Marruecos este sábado 13 de junio. El combinado dirigido por Dorival Júnior, que llega con presión tras una etapa complicada en las Eliminatorias, asume el reto de liderar el Grupo C en una cita en la que la Canarinha tiene la obligación histórica de ser protagonista desde el primer minuto.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey lucirá abarrotado para este choque de estilos. Con estrellas de la talla de Vinícius Júnior al mando del ataque, los sudamericanos buscarán imponer condiciones frente a un rival que ya demostró en la última edición mundialista de lo que es capaz.

Marruecos vs Brasil

Brasil se mide con Marruecos por el Mundial 2026

Por su parte, el seleccionado africano, bajo la atenta mirada de Walid Regragui, salta a la cancha con la intención de revivir su espíritu competitivo de Qatar 2022 y dar el primer gran golpe del torneo. Apoyados en la experiencia y jerarquía de figuras consolidadas como Achraf Hakimi en zona defensiva, los 'Leones del Atlas' saldrán a jugarle de igual a igual a la pentacampeona en un partido de pronóstico totalmente reservado.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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