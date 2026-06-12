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Australia vs. Turquía por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Australia vs. Turquía chocan este sábado por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Australia y Turquía se enfrentan este sábado por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026.
Australia y Turquía se enfrentan este sábado por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Australia vs. Turquía se enfrentan este sábado 13 de junio, en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te mostramos los horarios en los diferentes países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.

Revisa los partidos del Mundial 2026 que se jugarán este viernes 12 de junio.

PUEDES VER: Partidos de hoy, viernes 12 de junio EN VIVO: programació, horarios y dónde ver el Mundial 2026

Australia vs. Turquía: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y quieres sintonizar el encuentro entre Australia y Turquía, por la primera fecha del grupo D, aquí te damos a conocer los horarios en diversos países:

  • México y Centroamérica: 8.00 p. m.
  • Perú: 9.00 p. m.
  • Ecuador: 9.00 p. m.
  • Colombia: 9.00 p. m.
  • Bolivia: 10.00 p. m.
  • Chile: 10.00 p. m.
  • Venezuela: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 10.00 p. m.
  • Argentina: 11.00 p. m.
  • Brasil: 11.00 p. m.
  • Paraguay: 11.00 p. m.
  • Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (del domingo 14)

¿Dónde ver Australia vs. Turquía?

  • Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV, Globo y SporTV
  • Paraguay: Unicanal
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1
  • España: Movistar Plus y DAZN

Australia y Turquía por el grupo D del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia en que las selecciones de Australia y Turquía se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con el grupo D, ambos equipos tienen opciones de acceder a las siguientes instancias, debido a que también se medirán ante dos rivales sin mucho poderío histórico, como Estados Unidos y Paraguay.

La selección australiana se hace presente en la fase de grupos de un Mundial por sexta vez consecutiva, pero tiene el objetivo de superar los octavos de final. Por su parte, los turcos llegan con una buena generación de futbolistas, la misma que les permitió alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y ascender a la Liga A de la UEFA Nations League.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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