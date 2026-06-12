Australia vs. Turquía por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Australia vs. Turquía se enfrentan este sábado 13 de junio, en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te mostramos los horarios en los diferentes países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este duelo.

Australia vs. Turquía: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y quieres sintonizar el encuentro entre Australia y Turquía, por la primera fecha del grupo D, aquí te damos a conocer los horarios en diversos países:

México y Centroamérica: 8.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (del domingo 14)

¿Dónde ver Australia vs. Turquía?

Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV, Globo y SporTV

Paraguay: Unicanal

México: VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1

España: Movistar Plus y DAZN

Australia y Turquía por el grupo D del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia en que las selecciones de Australia y Turquía se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con el grupo D, ambos equipos tienen opciones de acceder a las siguientes instancias, debido a que también se medirán ante dos rivales sin mucho poderío histórico, como Estados Unidos y Paraguay.

La selección australiana se hace presente en la fase de grupos de un Mundial por sexta vez consecutiva, pero tiene el objetivo de superar los octavos de final. Por su parte, los turcos llegan con una buena generación de futbolistas, la misma que les permitió alcanzar los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y ascender a la Liga A de la UEFA Nations League.