Corea del Sur vs República Checa por el Mundial 2026: alineaciones, hora y dónde ver partido

Desde el Estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan, México, se enfrentan las selecciones de Corea del Sur vs. República Checa por la fecha uno del Grupo A del Mundial 2026, este jueves 11 de junio desde las 21.00 horas de Lima, Perú, con transmisión de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. A continuación, te brindamos los detalles del partido por el torneo FIFA, con los horarios y canales para que no te pierdas ningún minuto.

Ha terminado la larga espera y finalmente comenzó la Copa del Mundo de Norteamérica, por lo que los hinchas prometen ver los 104 compromisos que se disputen. Uno de los primeros será el enfrentamiento entre asiáticos y europeos, que comparten zona precisamente con uno de los anfitriones, México, y Sudáfrica.

Corea del Sur vs. República Checa: horarios

Te brindamos el horario según tu país:

México y Costa Rica: 20.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 21.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 22.00 horas

Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay: 23.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. República Checa?

La transmisión del partido entre Corea del Sur vs. República Checa, al igual que todos los partidos del Mundial 2026 de la FIFA, será mediante la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online a través de DGO, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

Corea del Sur vs. República Checa: posibles alineaciones

Posible alineación de Corea del Sur (4-2-3-1) : Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.

: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. Posible alineación de República Checa (3-5-2): Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick.

Fixture de Corea del Sur en el Mundial 2026

Corea del Sur vs. República Checa | 11 de junio a las 21.00 horas

México vs. Corea del Sur | 18 de junio a las 20.00 horas

Sudáfrica vs. Corea del Sur | 24 de junio a las 20.00 horas

Fixture de República Checa en el Mundial 2026

Corea del Sur vs. República Checa | 11 de junio a las 21.00 horas

República Checa vs. Sudáfrica | 18 de junio a las 11.00 horas

República Checa vs. México | 24 de junio a las 20.00 horas

¿En qué estadio juega Corea del Sur vs. República Checa?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Chivas, conocido por razones de patrocinio como Estadio Akron, que está ubicado en Zapopan, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, México. Este escenario cuenta con capacidad para albergar a 49.850 espectadores y es uno de los más grandes de Norteamérica.