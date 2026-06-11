Menezes, DT de la selección peruana sorprendió con su mensaje tras el México vs Sudáfrica: "Un..."

Mano Menezes aprovechó una jornada especial para presenciar de cerca uno de los acontecimientos más destacados del fútbol internacional. El técnico de la selección peruana estuvo presente en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 y, más tarde, difundió un mensaje que provocó reacciones entre los aficionados de la Blanquirroja.

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Mano Menezes, técnico de la selección peruana, dio fuerte comentario sobre el México vs Sudáfrica

Menezes asistió al Estadio Azteca, sede del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica. Además, su visita coincidió con la celebración de su cumpleaños, lo que dio a la jornada un significado todavía más especial para el estratega.

Durante la ceremonia, el técnico brasileño apareció junto a Jean Ferrari, directivo que tuvo un papel relevante en su incorporación al combinado nacional. Ambos observaron de cerca la inauguración y el partido que dio inicio oficial a la Copa del Mundo.

Mano Menezes, técnico de la selección peruana, se mostró feliz tras el México vs Sudáfrica por el Mundial 2026

Tras finalizar el compromiso, el seleccionador nacional utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas y compartir una reflexión sobre el momento que atraviesa tanto a nivel personal como profesional.

"Cumpliendo un año más de vida con el honor de presenciar la inauguración de la Copa Mundial 2026. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos. Seguimos juntos, trabajando y recorriendo nuestro camino con mucho respeto y responsabilidad", escribió el entrenador.

El mensaje fue interpretado por muchos aficionados como una muestra de compromiso con el proyecto que lidera en la selección peruana. Desde su llegada al banquillo nacional, Menezes ha insistido en la necesidad de construir un equipo competitivo con miras a los próximos desafíos internacionales.

Mano Menezes en la selección peruana

Hasta el momento, Mano Menezes ha dirigido cuatro encuentros amistosos al frente de la Bicolor. Su balance registra una victoria, un empate y dos derrotas, números que forman parte de una etapa inicial en la que continúa evaluando jugadores y consolidando una idea de juego para el futuro.