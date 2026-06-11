Canadá vs Bosnia se medirán este viernes 11 de junio por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026 en uno de los partidos inaugurales de la cita internacional. Este compromiso se jugará en el Estadio de Toronto desde las 2:00 p. m. (hora peruana). La transmisión del encuentro va por la señal EN VIVO de América TV, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Previa del partido Canadá vs Bosnia por el Mundial 2026

Canadá afronta la Copa del Mundo con la ilusión de hacer historia en casa. Como uno de los países anfitriones, el equipo norteamericano no quiere limitarse a superar la fase de grupos y confía en el talento de figuras como Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan y Stephen Eustáquio para dar el golpe en el Grupo B.

Canadá es una de las anfitrionas del Mundial 2026 y buscará hacer respetar su localía

Sin embargo, la gran preocupación pasa por el estado físico de Davies. El lateral del Bayern Múnich arrastra una lesión en el tendón de la corva y es casi seguro que se perderá los primeros encuentros del certamen, una baja sensible para una selección que busca su primera victoria en una Copa del Mundo.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina llega en un gran momento futbolístico, con ocho partidos consecutivos sin derrotas. Los Dragones apuestan por la experiencia de referentes como Edin Dzeko y Sead Kolasinac, complementada con el entusiasmo y la calidad de una nueva generación de futbolistas. Sin embargo, el artillero se perfila como baja para este encuentro.

Bosnia buscará iniciar el Mundial 2026 con una victoria ante Canadá.

Además, el conjunto bosnio afronta este Mundial con una motivación especial tras lograr una clasificación histórica que dejó fuera a Italia. El duelo ante Canadá marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones y abrirá un cruce inédito en una Copa del Mundo que promete historias nuevas desde la jornada inaugural.

¿A qué hora juega Canadá vs Bosnia?

A continuación, revisa los horarios confirmados para ver el inicio del partido entre Canadá vs Bosnia-Herzegovina en el Mundial 2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 4:00 p. m.

México y Centroamérica: 1:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Canadá vs Bosnia EN VIVO por Mundial 2026?

La transmisión del partido entre Canadá vs Bosnia estará disponible EN DIRECTO por las señales de América TV y DirecTV Sports en todo el Perú. De igual manera, este compromiso podrá sintonizarse EN VIVO ONLINE mediante las aplicaciones de streaming de DGO, América TVGO y Paramount Plus.

¿Qué canal transmite partido de Canadá vs Bosnia?

Si quieres ver el partido entre Canadá vs Bosnia EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión:

Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Perú: DirecTV Sports, DGO, América TV, América TVGO y Paramount Plus.

Bolivia: Tigo Sports, Entel TV.

Brasil: CazéTV.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Colombia: Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Disney Plus, RCN y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Canal 5 y Paramount Plus.

Paraguay: Unicanal.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus e Inter.

México: ViX México.

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y La 2 Cat.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera.

Canadá vs Bosnia: pronóstico y cuánto paga

Canadá llega como favorita para quedarse con la victoria en su debut ante Bosnia y sumar sus primeros tres puntos en el Grupo B. Revisa las cuotas del encuentro.

Casa de apuestas Canadá Empate Bosnia-Herzegovina Betsson 1.85 3.60 4.60 Betano 1.90 3.55 4.55 Bet365 1.85 3.60 4.33 1xBet 1.88 3.61 4.62 Caliente 1.90 3.55 4.30 Stake 1.87 3.60 4.60

Canadá vs Bosnia: alineaciones probables

Posible alineación de Canadá: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Sigur, Eustaquio, Millar, David y Larin.

Posible alineación de Bosnia: Vasilij; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Bajraktarevic y Demirovic.

¿En qué estadio juegan Canadá vs Bosnia?

El Estadio Toronto será el encargado de albergar el Canadá vs Bosnia

El duelo entre Canadá vs. Bosnia y Herzegovina se jugará en el Estadio Toronto, recinto donde juega de local la selección norteamericana. Este escenario también es conocido como BMO Field y cuenta con capacidad para albergar a 30.000 espectadores.