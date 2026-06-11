Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO por Mundial 2026: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

La fiesta del fútbol ha comenzado. No te pierdas el partido entre Estados Unidos vs. Paraguay por la fecha número 1 del Mundial 2026, desde el Estadio Los Ángeles y a las 8.00 p. m. de Lima, Perú. A continuación te contamos todos los detalles para que disfrutes del apasionante encuentro internacional, que contará con transmisión de DirecTV Sports para toda Latinoamérica.

Se mueve el Grupo D de la Copa del Mundo, y Estados Unidos buscará comenzar con el pie derecho en su casa cuando reciba a Paraguay. Ambos comparten zona con sus similares de Australia y Turquía, y los de Concacaf y Conmebol son los principales candidatos a avanzar de ronda. Por ello, este duelo será clave en las aspiraciones de las dos selecciones nacionales.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino vienen de disputar dos partidos amistosos en la última semana. Primero derrotaron 3-2 a Senegal en un intenso partido y luego cayeron 2-1 ante Alemania. Por su parte, el elenco al mando de Gustavo Alfaro únicamente disputó un duelo preparativo, en el que goleó 4-0 a Nicaragua.

Los convocados de Paraguay.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Paraguay?

Te brindamos el horario según tu país:

México y Centroamérica: 19.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas

Estados Unidos: 21.00 horas (Washington, Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)

España: 3.00 horas del sábado 13 de junio

¿Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay?

La transmisión del partido entre Estados Unidos y Paraguay será a través de GEN y Unicanal en Paraguay, Trece en Argentina, Telemundo en México y América TVGO en Perú. Asimismo, si quieres ver este duelo y todos los del Mundial 2026, podrás hacerlo online en DGO si cuentas con una suscripción a la plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias al instante.

Estados Unidos vs. Paraguay: posibles alineaciones

Estados Unidos : Matt Freese, Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson, Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic, Folarin Balogun.

: Matt Freese, Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson, Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic, Folarin Balogun. Paraguay: Roberto Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Aldrete, Junior Alonso, Diego Gómez, Kaku, Andrés Cubas, Julio Enciso, Miguel Almirón y Antonio Sanabria.

Fixture de Estados Unidos en el Mundial 2026

Estados Unidos vs. Paraguay | Fecha 1 - Jueves 12 de junio a las 20.00 horas de Perú

Estados Unidos vs. Australia | Fecha 2 - Viernes 19 de junio a las 14.00 horas de Perú

Turquía vs. Estados Unidos | Fecha 3 - Jueves 25 de junio a las 21.00 horas

Fixture de Paraguay en el Mundial 2026

Estados Unidos vs. Paraguay | Fecha 1 - Jueves 12 de junio a las 20.00 horas de Perú

Turquía vs. Paraguay | Fecha 2 - Viernes 19 de junio a las 22.00 horas de Perú

Paraguay vs. Australia | Fecha 3 - Jueves 25 de junio a las 21.00 horas

¿En qué estadio juega Estados Unidos vs. Paraguay?

El partido entre Estados Unidos y Paraguay por el Mundial 2026 se llevará a cabo en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos. Este recinto deportivo es uno de los más grandes del continente norteamericano y cuenta con capacidad para albergar hasta 70.000 espectadores en sus tribunas.