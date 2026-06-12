Brasil vs Marruecos EN VIVO por Mundial 2026: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver partido

Brasil vs Marruecos se vuelven a ver las caras este sábado 13 de junio en uno de los enfrentamientos más emocionantes de la fase de grupos del Mundial 2026. La ‘verdeamarela’ tiene la obligación de iniciar con pie derecho en una de sus competiciones favoritas. Mientras que la escuadra africana intentará dar el golpe. El partido se jugará en el Estadio de New York desde las 5:00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América TV, Globo y DirecTV Sports.

¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos?

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7:00 p. m.

México y Centroamérica: 4:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6:00 p. m.

España: 12 a. m. (del domingo).

¿Dónde ver Brasil vs Marruecos EN VIVO?

El partido entre Brasil vs Marruecos contará con transmisión EN VIVO GRATIS por la señal de América TV (canal 4) para todo el Perú. De igual modo, estará disponible por DirecTV Sports para toda Sudamérica.

De igual forma, si quieres ver el partido EN DIRECTO ONLINE estará disponible por DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Previa del partido Brasil vs Marruecos por Mundial 2026

Brasil inicia una nueva aventura mundialista con la obligación de confirmar su condición de favorito. La Canarinha llega respaldada por una racha positiva en sus últimos amistosos y por una historia inigualable en la Copa del Mundo, torneo en el que ostenta más victorias que cualquier otra selección.

Brasil llega motivado tras ganar sus últimos amistosos.

La gran expectativa gira en torno a Neymar, quien fue incluido en la lista final pese a atravesar problemas físicos. Aunque el delantero no estará disponible para el debut, su presencia representa un impulso anímico para la 'Canarinha', que confía en recuperar a su máximo referente a medida que avance la competición. No obstante, otras figuras como Vinicius o Raphinha estarán disponibles.

Marruecos afronta el Mundial 2026 con el desafío de demostrar que su histórica campaña en Qatar no fue casualidad. La selección africana mantiene una base sólida y confía en volver a competir de igual a igual ante las principales potencias del planeta.

Marruecos buscará dar el gran golpe venciendo a Brasil.

El equipo tiene en Achraf Hakimi a su gran referente dentro del campo, mientras que desde el banquillo inicia una nueva etapa bajo el mando de un técnico que destacó por su trabajo en divisiones menores y por potenciar a jóvenes talentos.

¿Qué canal transmite el partido de Brasil vs Marruecos?

Argentina: Telefe Argentina, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.

Perú: DirecTV Sports, DGO, América TV, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: SporTV, Globo, Globo Play, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV Plus, Sky Plus, CazéTV y Vivo Play.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney Plus y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.

Paraguay: GEN y Trece.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus Premium, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes y ViX.

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus, fuboTV y La 2 Cat.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera.

Brasil vs Marruecos: pronóstico y apuestas

Brasil es considerado favorito para estrenarse con un triunfo ante Marruecos en este Mundial 2026. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casa de apuestas Brasil Empate Marruecos Betsson 1.72 3.75 5.35 Betano 1.72 3.85 5.50 Bet365 1.67 3.80 5.25 1xBet 1.68 3.86 5.89 Caliente 1.69 3.75 5.50 Stake 1.67 3.65 5.55

Brasil vs Marruecos: probables alineaciones

Posible alineación de Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel y Santos; Guimarães y Casemiro; Raphinha y Martinelli; Cunha y Vinícius Jr.

Posible alineación de Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Aguerd y Mazraoui; El Aynaoui y Ounahi; Diaz, Saibari y Ezzalzouli; El Kaabi.

Últimos partidos de Brasil

6/06/2026 | Brasil 2-1 Egipto

31/05/2026 | Brasil 6-2 Panamá

31/03/2026 | Brasil 3-1 Croacia

26/03/2026 | Brasil 1-2 Francia

18/11/2025 | Brasil 1-1 Túnez

¿Dónde juegan Brasil vs Marruecos?

El Estadio New York, más conocido como el MetLife Stadium, albergará el Brasil vs Marruecos.

El duelo entre Brasil vs Marruecos está programado para disputarse en el Estadio New York, más conocido como MetLife Stadium. Este recinto cuenta con capacidad para albergar hasta 82.500 espectadores.