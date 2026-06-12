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Fondo mundial 2026


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Partidos de hoy, sábado 13 de junio: Programación, horarios y dónde ver EN VIVO Mundial 2026

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este sábado 13 de junio. Por el Mundial 2026, juegan Brasil, Qatar, Marruecos, Haití y Suiza.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán este sábado 13 de junio.
Programación de partidos que se realizarán este sábado 13 de junio. | Composición Líbero
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El fútbol no se detiene este sábado 13 de junio. Brasil hará su estreno en el Mundial 2026. Los pentacampeones del mundo se medirán contra Marruecos. Suiza se enfrentará a Qatar y Escocia jugará ante Haití. También habrá acción en la Copa de la Liga: Sporting Cristal vs. Comerciantes, Cienciano vs. Binacional y San Martín vs. Sport Boys.

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Partidos de hoy por el Mundial 2026

HorariosPartidosCanales
14:00Qatar vs. SuizaDirecTV Sports, DGO y Paramount+
17:00Brasil vs. MarruecosDisney Plus, América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y ViX.
20:00Haití vs. EscociaDirecTV Sports, DGO y Paramount+
23:00Australia vs TurquíaDirecTV Sports, DGO y Paramount+

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

HorariosPartidosCanales
11:00San Martín vs. Sport BoysBicolor+
13:15Carlos Mannucci vs. Alianza AtléticoBicolor+
13:50Comerciantes vs. Sporting CristalBicolor+
18:30Binacional vs. CiencianoBicolor+

Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile

HorariosPartidosCanales
11:30Coquimbo vs. O’HigginsBet365
14:00Everton vs. PalestinoBet365
16:30Colo Colo vs. CobresalBet365
19:00Ñublense vs. HuachipatoBet365

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
13:15Flamengo FBC vs. KillasBicolor+
15:30Universitario vs. UNSAACBicolor+

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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