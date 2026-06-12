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Partidos de hoy, sábado 13 de junio: Programación, horarios y dónde ver EN VIVO Mundial 2026
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán este sábado 13 de junio. Por el Mundial 2026, juegan Brasil, Qatar, Marruecos, Haití y Suiza.
El fútbol no se detiene este sábado 13 de junio. Brasil hará su estreno en el Mundial 2026. Los pentacampeones del mundo se medirán contra Marruecos. Suiza se enfrentará a Qatar y Escocia jugará ante Haití. También habrá acción en la Copa de la Liga: Sporting Cristal vs. Comerciantes, Cienciano vs. Binacional y San Martín vs. Sport Boys.
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Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Qatar vs. Suiza
|DirecTV Sports, DGO y Paramount+
|17:00
|Brasil vs. Marruecos
|Disney Plus, América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y ViX.
|20:00
|Haití vs. Escocia
|DirecTV Sports, DGO y Paramount+
|23:00
|Australia vs Turquía
|DirecTV Sports, DGO y Paramount+
Partidos de hoy por la Copa de la Liga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|San Martín vs. Sport Boys
|Bicolor+
|13:15
|Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético
|Bicolor+
|13:50
|Comerciantes vs. Sporting Cristal
|Bicolor+
|18:30
|Binacional vs. Cienciano
|Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga de Primera de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Coquimbo vs. O’Higgins
|Bet365
|14:00
|Everton vs. Palestino
|Bet365
|16:30
|Colo Colo vs. Cobresal
|Bet365
|19:00
|Ñublense vs. Huachipato
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:15
|Flamengo FBC vs. Killas
|Bicolor+
|15:30
|Universitario vs. UNSAAC
|Bicolor+
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.
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