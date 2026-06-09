0
EN VIVO
Previa Argentina vs Islandia

Roberto Carlos llenó de elogios a Mano Menezes y resaltó el nivel de Perú: "Grandísima selección"

Roberto Carlos no dudó en destacar el trabajo de Mano Menezes y también llenó de elogios a Perú. Calificó a la bicolor como una grandísima selección.

Jesús Yupanqui
Roberto Carlos llenó de elogios a Mano Menezes y a la selección peruana.
Roberto Carlos llenó de elogios a Mano Menezes y a la selección peruana. | FOTO: L1 MAX y FPF.
COMPARTIR

Roberto Carlos, leyenda del fútbol brasileño, llenó de elogios a Mano Menezes, entrenador de la selección peruana. El astro mundial recordó que fue dirigido por el DT de la bicolor y le deseó los mayores éxitos en este reto deportivo.

Gallese tuvo duros comentarios hacia sus compañeros durante partido ante España. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Gallese tuvo duros comentarios hacia sus compañeros durante partido ante España: “No están jugando en..."

Ha sido mi entrenador en Corinthians, un grandísimo amigo mío, excelente entrenador. Un óptimo staff técnico. Está en una grandísima selección. Yo le deseo lo mejor a él y a la selección de Perú”, indicó Roberto Carlos en L1 MAX.

Sus palabras no pasaron desapercibidas entre los hinchas de la bicolor, quienes señalaron que el entrenador nacional es muy reconocido a nivel internacional y que su experiencia permitirá pelear por el cupo al próximo Mundial.

Mano Menezes fue autocrítico tras la dura derrota de Perú

En conferencia de prensa después del partido ante España, Mano Menezes cuestionó los errores que cometieron los jugadores nacionales en defensa. Subrayó la buena técnica de los futbolistas peruanos, pero advirtió que aún hay mucho camino por recorrer.

El jugador peruano tiene técnica, pero sufrimos goles como el de hoy. Los equipos maduros, que compiten y logran objetivos, no sufren goles así. Debemos cometer menos errores; creo que podemos mejorar con más concentración. Todo esto debemos recorrer en este camino”, expresó el DT de Perú.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Revelan que Raúl Ruidíaz está muy golpeado porque aún no ficha por Universitario: "Ya no..."

  2. Jorge Sampaoli, ex Sport Boys, rompió el mercado y firmó por mítico club hasta 2027: "Trato"

  3. La fuerte condición para que Universitario fiche juntos a Raúl Ruidíaz y Gianluca Lapadula

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano