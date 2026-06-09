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Roberto Carlos llenó de elogios a Mano Menezes y resaltó el nivel de Perú: "Grandísima selección"
Roberto Carlos no dudó en destacar el trabajo de Mano Menezes y también llenó de elogios a Perú. Calificó a la bicolor como una grandísima selección.
Roberto Carlos, leyenda del fútbol brasileño, llenó de elogios a Mano Menezes, entrenador de la selección peruana. El astro mundial recordó que fue dirigido por el DT de la bicolor y le deseó los mayores éxitos en este reto deportivo.
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“Ha sido mi entrenador en Corinthians, un grandísimo amigo mío, excelente entrenador. Un óptimo staff técnico. Está en una grandísima selección. Yo le deseo lo mejor a él y a la selección de Perú”, indicó Roberto Carlos en L1 MAX.
Sus palabras no pasaron desapercibidas entre los hinchas de la bicolor, quienes señalaron que el entrenador nacional es muy reconocido a nivel internacional y que su experiencia permitirá pelear por el cupo al próximo Mundial.
Mano Menezes fue autocrítico tras la dura derrota de Perú
En conferencia de prensa después del partido ante España, Mano Menezes cuestionó los errores que cometieron los jugadores nacionales en defensa. Subrayó la buena técnica de los futbolistas peruanos, pero advirtió que aún hay mucho camino por recorrer.
“El jugador peruano tiene técnica, pero sufrimos goles como el de hoy. Los equipos maduros, que compiten y logran objetivos, no sufren goles así. Debemos cometer menos errores; creo que podemos mejorar con más concentración. Todo esto debemos recorrer en este camino”, expresó el DT de Perú.
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