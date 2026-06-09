Mr. Peet dio rotunda opinión sobre la era Mano Menezes: "Queremos empezar a correr antes de caminar"

Se acabaron los amistosos por fecha FIFA y la selección peruana deberá analizar muchos aspectos tras estos compromisos. Sin embargo, pese a que se trata de un nuevo proceso, hay quienes han criticado duramente a Mano Menezes por lo mostrado ante España. En este contexto, uno de los que se pronunció fue Mr. Peet, quien mostró su respaldo total a lo que construye el entrenador brasileño.

Para el periodista deportivo, la llegada de Menezes a la selección peruana representa algo positivo debido a la gran trayectoria que posee. Además, destacó que tiene un carácter fuerte y que viene imponiendo su metodología de trabajo y su idea de juego.

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Mr. Peet dio rotunda opinión sobre la era Mano Menezes

Mr. Peet manifestó que, a pesar de que Menezes se muestra muy amistoso con la prensa, es un tipo con bastante personalidad. “Menezes es un tipo con carácter, un tipo al que no vas a hacer cambiar de opinión. Él puede mostrarse muy atento con la prensa, pero es una persona que dice: "Yo lo voy a llevar así" y lo va a llevar así. Es su método, es su forma”.

Además, cuestionó que muchos pidan la salida del brasileño. “Yo no estoy aquí para criticar ni mucho menos pedir la salida de Mano Menezes. Es una cosa de locos, ¿no? Pedir su salida es una cosa de locos. No entra en mi cabeza”. Es su cuarto partido. Es un técnico de jerarquía, de nivel. Él está imponiendo su método y yo lo que veo es que este equipo, poco a poco, va sumando virtudes. ¿Tenemos un montón de defectos? Claro, muchachos”.

También recordó la última Eliminatoria, donde, lastimosamente, Perú quedó casi en el último lugar de la tabla. “Venimos de ser la penúltima selección de Sudamérica y queremos empezar a correr antes de caminar. Esta es una selección nueva, por más que algunos nombres se repitan. Esta es una selección nueva”.

Asimismo, manifestó su postura de que Menezes encontrará a su equipo y, una vez que lo tenga armado, hará que sus jugadores se conozcan. “Mano Menezes está tratando de encontrar un equipo para, una vez que lo encuentre, empezar a darle rodaje, rodaje, rodaje y más rodaje. ¿Se pueden sacar algunas conclusiones de estos cuatro partidos? Sí. ¿Se pueden revertir? También. Sí, todo en la vida se puede revertir, todo”, finalizó.