Mano Menezes recibió preocupantes noticias de Pedro Gallese y Oliver Sonne tras derrota contra España

¡Lo sufre Perú! La selección peruana no pudo ante España en el amistoso internacional por fecha FIFA previo al Mundial 2026. El encuentro, que terminó con un marcador de 3-1, dejó varios aspectos por analizar, pues mostró a una Bicolor con dificultades para manejar el balón y controlar los tiempos del partido.

En ese contexto, dos dirigidos por Mano Menezes recibieron duras noticias tras la derrota. Se trata de Oliver Sonne y Pedro Gallese, quienes fueron titulares en el compromiso. Tanto el defensor como el guardameta obtuvieron bajas calificaciones de la plataforma Sofascore, que los ubicó entre los jugadores de rendimiento más discreto del encuentro.

¿Qué puntuación obtuvieron Pedro Gallese y Oliver Sonne?

Pedro Gallese fue calificado con un 5.4 de valoración, siendo esta una nota muy dura para el guardameta que durante el desarrollo del partido tuvo la desafortunada suerte de meterse un gol en su propia puerta.

Por su parte, el Vikingo obtuvo 5,9, debido a que fue constantemente superado por su banda, por lo que su rendimiento en el terreno de juego fue bajo por su poca efectividad al interceptar jugadas.

estas fueron las puntuaciones de Gallese y Sonne

Cabe señalar que, para la plataforma, el mejor jugador del partido fue Jairo Vélez, determinante para convertir el único gol de Perú durante el encuentro.