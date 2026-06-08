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Los 25 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que transmitirá América TV GRATIS
¡Toma nota, hincha futbolero! Estos son los 25 partidos de la fase de grupos del Mundial que podrán verse por señal abierta y en el aplicativo América TV Go.
Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026, que se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos, por lo que muchos fanáticos se preguntan dónde podrán ver estos encuentros. Como era de esperarse, los 104 encuentros se transmitirán por algunos aplicativos de streaming y señales de cable, pero también irán por canales de señal abierta en nuestro territorio.
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Por ejemplo, América TV transmitirá 40 encuentros a través de su señal abierta y su aplicativo América TV Go, de los cuales 25 serán de la fase de grupos. Por ello, a continuación te mostraremos cuáles son estos enfrentamientos, que podrán verse de manera gratuita por las vías del canal 4.
Estos son los 25 partidos de la fase de grupos que transmitirá América TV
Fecha 1
- México vs Sudáfrica (11 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Canadá vs Bosnia y Herzegovina (12 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Estados Unidos vs Paraguay (12 de junio - 8.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Brasil vs Marruecos (13 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Países Bajos vs Japón (14 de junio - 3.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio - 6.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Bélgica vs Egipto (15 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Francia vs Senegal (16 de junio - 3.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Argentina vs Argelia (16 de junio - 8.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Inglaterra vs Croacia (17 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
Fecha 2
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina (18 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- México vs Corea del Sur (18 de junio - 8.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Turquía vs Paraguay (19 de junio - 10.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Países Bajos vs Suecia (20 de junio - 12.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Alemania vs Costa de Marfil (20 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- España vs Arabia Saudita (21 de junio - 11.00 a. m.) - Señal abierta por TV
- Uruguay vs Cabo Verde (21 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Noruega vs Senegal (22 de junio - 7.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Inglaterra vs Ghana (23 de junio - 5.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Colombia vs RD Congo (23 de junio - 9.00 p. m.) - Señal abierta por TV
Fecha 3
- Escocia vs Brasil (24 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Ecuador vs Alemania (25 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Noruega vs Francia (26 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Uruguay vs España (26 de junio - 7.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Colombia vs Portugal (27 de junio - 6.30 p. m.) - Señal abierta por TV
¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
El Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio de 2026. El partido inaugural se disputará en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México, lo que marcará el inicio de un torneo histórico que, por primera vez, contará con 48 selecciones nacionales y será coorganizado por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.
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