Pese a que muchos fanáticos celebraron la convocatoria de Neymar a la selección brasileña para el Mundial 2026, ahora todos están preocupados porque el futbolista del Santos podría perderse el debut de la Canarinha ante Marruecos debido a una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho, que arrastra desde el 17 de mayo.

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Ante esto, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) publicó un contundente mensaje en el que señaló que Neymar fue sometido a una resonancia magnética y que el examen arrojó una respuesta positiva sobre su tratamiento, por lo que continuará su proceso de recuperación, planificado por el comando técnico de Carlo Ancelotti.

“El atleta Neymar fue sometido a una resonancia magnética este lunes. El examen indicó una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados. Él seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planificado por la comisión médica de la selección brasileña”, señaló la CBF.

Comunicado de la CBF sobre Neymar Junior.

Tras esta buena noticia, hay mucha expectativa de que Neymar pueda estar ante Marruecos o, de lo contrario, quede disponible para el segundo choque de su grupo ante Haití. Pero lo que es seguro es que Carlo Ancelotti no lo desafectará y permanecerá con la delegación.

¿Cuándo juegan Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil vs Marruecos por la primera fecha del grupo C del Mundial 2026 está pactado para este sábado 13 de junio desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora brasileña) en el Meadowlands Stadium.