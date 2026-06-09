Programación y canales de la fecha 1 del Mundial 2026: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos y, por lo pronto, te contamos cómo será la programación de la primera jornada de esta competencia, que comenzará este jueves 11 y se extenderá hasta el miércoles 17 de junio. En la siguiente nota podrás revisar la fecha, la hora y los canales de todos estos encuentros.

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Programación y canales de la fecha 1 del Mundial 2026

Fecha Hora Partido Canal Jueves 11.06 2.00 p. m. México vs Sudáfrica DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+ Jueves 11.06 9.00 p. m. Corea del Sur vs República Checa Dsports, DGO y Paramount+ Viernes 12.06 2.00 p. m. Canadá vs Bosnia y Herzegovina DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+ Viernes 12.06 8.00 p. m. Estados Unidos vs Paraguay DSports, DGO, América TV Go, Disney+ y Paramount+ Sábado 13.06 2.00 p. m. Qatar vs Suiza DSports, DGO y Paramount+ Sábado 13.06 5.00 p. m. Brasil vs Marruecos DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+ Sábado 13.06 8.00 p. m. Haití vs Escocia DSports, DGO y Paramount+ Sábado 13.06 11.00 p. m. Australia vs Turquía DSports, DGO y Paramount+ Domingo 14.06 12.00 p. m. Alemania vs Curazao DSports, DGO y Paramount+ Domingo 14.06 3.00 p. m. Países Bajos vs Japón DSports 2, DGO, América TV Go, Disney+ y Paramount+ Domingo 14.06 6.00 p. m. Costa de Marfil vs Ecuador DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+ Domingo 14.06 9.00 p. m. Suecia vs Túnez DSports, DGO y Paramount+ Lunes 15.06 11.00 a. m. España vs Cabo Verde DSports, DGO y Paramount+ Lunes 15.06 2.00 p. m. Bélgica vs Egipto DSports 2, DGO, América TV Go, Disney+ y Paramount+ Lunes 15.06 5.00 p. m. Arabia Saudita vs Uruguay DSports, DGO y Paramount+ Lunes 15.06 8.00 p. m. Irán vs Nueva Zelanda DSports, DGO y Paramount+ Martes 16.06 2.00 p. m. Francia vs Senegal DSports 2, DGO, América TV Go, Disney+ y Paramount+ Martes 16.06 5.00 p. m. Irak vs Noruega DSports 2, DGO y Paramount+ Martes 16.06 8.00 p. m. Argentina vs Argelia DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+ Martes 16.06 11.00 p. m. Austria vs Jordania DSports, DGO y Paramount+ Miércoles 17.06 12.00 p. m. Portugal vs RD Congo DSports, DGO y Paramount+ Miércoles 17.06 3.00 p. m. Inglaterra vs Croacia DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+ Miércoles 17.06 6.00 p. m. Ghana vs Panamá DSports 2, DGO y Paramount+ Miércoles 17.06 9.00 p. m. Uzbekistán vs Colombia DSports, DGO y Paramount+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay grandes noticias para el país, pues el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Señal que puedes encontrar en distintos servicios streaming como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, tienes acceso a DGO que incluye la señal deportiva con la copa completa.

En TV abierta, América TV pasará 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.