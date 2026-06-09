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Programación y canales de la fecha 1 del Mundial 2026: fechas, horarios y dónde ver los partidos
¡Se viene la fiesta futbolera! Desde este jueves 11 hasta el miércoles 17 de junio se llevará a cabo la primera fecha del Mundial 2026 y aquí podrás revisar todo sobre esta jornada.
Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos y, por lo pronto, te contamos cómo será la programación de la primera jornada de esta competencia, que comenzará este jueves 11 y se extenderá hasta el miércoles 17 de junio. En la siguiente nota podrás revisar la fecha, la hora y los canales de todos estos encuentros.
Programación y canales de la fecha 1 del Mundial 2026
|Fecha
|Hora
|Partido
|Canal
|Jueves 11.06
|2.00 p. m.
|México vs Sudáfrica
|DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
|Jueves 11.06
|9.00 p. m.
|Corea del Sur vs República Checa
|Dsports, DGO y Paramount+
|Viernes 12.06
|2.00 p. m.
|Canadá vs Bosnia y Herzegovina
|DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
|Viernes 12.06
|8.00 p. m.
|Estados Unidos vs Paraguay
|DSports, DGO, América TV Go, Disney+ y Paramount+
|Sábado 13.06
|2.00 p. m.
|Qatar vs Suiza
|DSports, DGO y Paramount+
|Sábado 13.06
|5.00 p. m.
|Brasil vs Marruecos
|DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
|Sábado 13.06
|8.00 p. m.
|Haití vs Escocia
|DSports, DGO y Paramount+
|Sábado 13.06
|11.00 p. m.
|Australia vs Turquía
|DSports, DGO y Paramount+
|Domingo 14.06
|12.00 p. m.
|Alemania vs Curazao
|DSports, DGO y Paramount+
|Domingo 14.06
|3.00 p. m.
|Países Bajos vs Japón
|DSports 2, DGO, América TV Go, Disney+ y Paramount+
|Domingo 14.06
|6.00 p. m.
|Costa de Marfil vs Ecuador
|DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
|Domingo 14.06
|9.00 p. m.
|Suecia vs Túnez
|DSports, DGO y Paramount+
|Lunes 15.06
|11.00 a. m.
|España vs Cabo Verde
|DSports, DGO y Paramount+
|Lunes 15.06
|2.00 p. m.
|Bélgica vs Egipto
|DSports 2, DGO, América TV Go, Disney+ y Paramount+
|Lunes 15.06
|5.00 p. m.
|Arabia Saudita vs Uruguay
|DSports, DGO y Paramount+
|Lunes 15.06
|8.00 p. m.
|Irán vs Nueva Zelanda
|DSports, DGO y Paramount+
|Martes 16.06
|2.00 p. m.
|Francia vs Senegal
|DSports 2, DGO, América TV Go, Disney+ y Paramount+
|Martes 16.06
|5.00 p. m.
|Irak vs Noruega
|DSports 2, DGO y Paramount+
|Martes 16.06
|8.00 p. m.
|Argentina vs Argelia
|DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
|Martes 16.06
|11.00 p. m.
|Austria vs Jordania
|DSports, DGO y Paramount+
|Miércoles 17.06
|12.00 p. m.
|Portugal vs RD Congo
|DSports, DGO y Paramount+
|Miércoles 17.06
|3.00 p. m.
|Inglaterra vs Croacia
|DSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
|Miércoles 17.06
|6.00 p. m.
|Ghana vs Panamá
|DSports 2, DGO y Paramount+
|Miércoles 17.06
|9.00 p. m.
|Uzbekistán vs Colombia
|DSports, DGO y Paramount+
¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?
Hay grandes noticias para el país, pues el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.
Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Señal que puedes encontrar en distintos servicios streaming como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, tienes acceso a DGO que incluye la señal deportiva con la copa completa.
En TV abierta, América TV pasará 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
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