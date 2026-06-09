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Programación y canales de la fecha 1 del Mundial 2026: fechas, horarios y dónde ver los partidos

¡Se viene la fiesta futbolera! Desde este jueves 11 hasta el miércoles 17 de junio se llevará a cabo la primera fecha del Mundial 2026 y aquí podrás revisar todo sobre esta jornada.

Gary Huaman
Este jueves 11 de junio arrancará el Mundial 2026 en México y finalizará en Estados Unidos.
Este jueves 11 de junio arrancará el Mundial 2026 en México y finalizará en Estados Unidos. | Foto: composición Líbero
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Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos y, por lo pronto, te contamos cómo será la programación de la primera jornada de esta competencia, que comenzará este jueves 11 y se extenderá hasta el miércoles 17 de junio. En la siguiente nota podrás revisar la fecha, la hora y los canales de todos estos encuentros.

América TV transmitirá 25 encuentros de la fase de grupos en señal abierta.

PUEDES VER: Los 25 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que transmitirá América TV GRATIS

Programación y canales de la fecha 1 del Mundial 2026

FechaHoraPartidoCanal
Jueves 11.062.00 p. m.México vs SudáfricaDSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
Jueves 11.069.00 p. m.Corea del Sur vs República ChecaDsports, DGO y Paramount+
Viernes 12.062.00 p. m.Canadá vs Bosnia y HerzegovinaDSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
Viernes 12.068.00 p. m.Estados Unidos vs ParaguayDSports, DGO, América TV Go, Disney+ y Paramount+
Sábado 13.062.00 p. m.Qatar vs SuizaDSports, DGO y Paramount+
Sábado 13.065.00 p. m.Brasil vs MarruecosDSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
Sábado 13.068.00 p. m.Haití vs EscociaDSports, DGO y Paramount+
Sábado 13.0611.00 p. m.Australia vs TurquíaDSports, DGO y Paramount+
Domingo 14.0612.00 p. m.Alemania vs CurazaoDSports, DGO y Paramount+
Domingo 14.063.00 p. m.Países Bajos vs JapónDSports 2, DGO, América TV Go, Disney+ y Paramount+
Domingo 14.066.00 p. m.Costa de Marfil vs EcuadorDSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
Domingo 14.069.00 p. m.Suecia vs TúnezDSports, DGO y Paramount+
Lunes 15.0611.00 a. m.España vs Cabo VerdeDSports, DGO y Paramount+
Lunes 15.062.00 p. m.Bélgica vs EgiptoDSports 2, DGO, América TV Go, Disney+ y Paramount+
Lunes 15.065.00 p. m.Arabia Saudita vs UruguayDSports, DGO y Paramount+
Lunes 15.068.00 p. m.Irán vs Nueva ZelandaDSports, DGO y Paramount+
Martes 16.062.00 p. m.Francia vs SenegalDSports 2, DGO, América TV Go, Disney+ y Paramount+
Martes 16.065.00 p. m.Irak vs NoruegaDSports 2, DGO y Paramount+
Martes 16.068.00 p. m.Argentina vs ArgeliaDSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
Martes 16.0611.00 p. m.Austria vs JordaniaDSports, DGO y Paramount+
Miércoles 17.0612.00 p. m.Portugal vs RD CongoDSports, DGO y Paramount+
Miércoles 17.063.00 p. m.Inglaterra vs CroaciaDSports, DGO, América TV, Disney+ y Paramount+
Miércoles 17.066.00 p. m.Ghana vs PanamáDSports 2, DGO y Paramount+
Miércoles 17.069.00 p. m.Uzbekistán vs ColombiaDSports, DGO y Paramount+

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

Hay grandes noticias para el país, pues el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Señal que puedes encontrar en distintos servicios streaming como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, tienes acceso a DGO que incluye la señal deportiva con la copa completa.

En TV abierta, América TV pasará 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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