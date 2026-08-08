Lionel Messi está de luto: falleció el padre del argentino a los 68 años de edad

Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció en la noche del viernes a los 68 años en un sanatorio privado de Rosario. El empresario argentino se encontraba hospitalizado desde hacía semanas batallando contra una delicada y prolongada enfermedad.

Su partida deja un vacío imborrable en el círculo más íntimo del capitán de la selección argentina y genera un profundo pesar en el ambiente deportivo internacional, donde su figura era valorada por haber sido la guía constante detrás de la carrera del astro rosarino

La noticia cobra un matiz aún más conmovedor al recordar las palabras del propio Lionel Messi durante la reciente Copa del Mundo 2026.

En medio del certamen continental, al ser consultado tras un encuentro decisivo por las emociones que afloraban en el plantel, el capitán se refirió al complejo escenario que atravesaba su entorno cercano: "La verdad que por la familia más que nada, porque siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos, que es un grupo espectacular que me sostiene y me hace estar feliz".

Jorge Messi fue clave en la carrera de su hijo y su llegada a Barcelona. Foto: Difusión

Aquellas declaraciones evidenciaban la dura prueba de salud que encaraba su padre mientras el delantero defendía la camiseta albiceleste.

La influencia de Jorge trasciende la relación filial. Fue el motor determinante desde los inicios de Lionel en las inferiores de Newell's Old Boys y el gestor principal del viaje a España cuando el FC Barcelona se ofreció a costear el tratamiento de hormonas de crecimiento que cambió la historia del fútbol mundial.

Durante más de dos décadas, manteniendo un perfil estrictamente bajo y alejado del foco mediático, administró los contratos, alianzas comerciales e imagen de su hijo, acompañándolo en los momentos de mayor gloria. Diversos clubes, futbolistas y federaciones han comenzado a enviar sus condolencias a la familia Messi, que se alista para despedirlo en la intimidad de su natal Rosario.

Instituciones deportivas, futbolistas y personalidades de todo el mundo han comenzado a expresar sus condolencias hacia la familia Messi en este difícil momento. Se espera que en las próximas horas se brinden detalles sobre las honras fúnebres que se llevarán a cabo de manera privada en su natal Rosario.