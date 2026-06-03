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Fixture del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos en Perú
Se acerca el Mundial 2026 y la emoción crece cada vez más. En esta nota conoce el fixture completo del certamen, así como los canales y plataformas que lo transmitirán.
Todo va quedando listo para lo que será el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta edición será una de las más grandes de la historia debido a la cantidad de selecciones que participarán. En total, serán 48 naciones las que pelearán por el tan ansiado trofeo.
Con una duración de 39 días, esta Copa del Mundo promete estar llena de emociones. Cabe señalar que el certamen arrancará el 11 de junio con la fase de grupos. Sin embargo, debido a la cantidad de equipos participantes, también se disputarán los dieciseisavos de final antes de avanzar a las siguientes rondas eliminatorias hasta llegar a la gran final, la cual está prevista para el 19 de julio.
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Fixture del Mundial 2026
Grupo A
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Jueves 11/06
|México vs Sudáfrica
|2.00 p. m.
|Azteca
|Jueves 11/06
|Corea del Sur vs República Checa
|9.00 p. m.
|Akron
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Jueves 18/06
|República Checa vs Sudáfrica
|11.00 p. m.
|Mercedes-Benz Stadium
|Jueves 18/06
|México vs Corea del Sur
|8.00 p. m.
|Akron
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Miércoles 24/06
|República Checa vs México
|8.00 p. m.
|Azteca
|Miércoles 24/06
|Sudáfrica vs Corea del Sur
|8.00 p. m.
|BBVA
Grupo B
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 12/06
|Canadá vs Bosnia y Herzegovina
|2.00 p. m.
|BMO Field
|Sábado 13/06
|Catar vs Suiza
|2.00 p. m.
|Levi’s Stadium
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Jueves 18/06
|Suiza vs Bosnia y Herzegovina
|2.00 p. m.
|SoFi Stadium
|Jueves 18/06
|Canadá vs Catar
|5.00 p. m.
|BC Place
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Miércoles 24/06
|Suiza vs Canadá
|2.00 p. m.
|BC Place
|Miércoles 24/06
|Bosnia y Herzegovina vs Catar
|2.00 p. m.
|Lumen Field
Grupo C
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 13/06
|Brasil vs Marruecos
|5.00 p. m.
|MetLife Stadium
|Sábado 13/06
|Haití vs Escocia
|8.00 p. m.
|Gilette Stadium
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 19/06
|Escocia vs Marruecos
|5.00 p. m.
|Gilette Stadium
|Viernes 19/06
|Brasil vs Haití
|7.30 p. m.
|Lincoln Financial Field
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Miércoles 24/06
|Escocia vs Marruecos
|5.00 p. m.
|Hard Rock Stadium
|Miércoles 24/06
|Marruecos vs Haití
|5.00 p. m.
|Mercedes-Benz Stadium
Grupo D
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 12/06
|Estados Unidos vs Paraguay
|8.00 p. m.
|SoFi Stadium
|Sábado 13/06
|Australia vs Turquía
|11.00 p. m.
|BC Place
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 19/06
|Estados Unidos vs Australia
|2.00 p. m.
|Lumen Field
|Sábado 19/06
|Turquía vs Paraguay
|10.00 p. m.
|Levi’s Stadium
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Jueves 25/06
|Paraguay vs Australia
|9.00 p. m.
|Levi’s Stadium
|Jueves 25/06
|Turquía vs Estados Unidos
|9.00 p. m.
|SoFi Stadium
Grupo E
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Domingo 14/06
|Alemania vs Curazao
|12.00 p. m.
|NRG Stadium
|Domingo 14/06
|Costa de Marfil vs Ecuador
|6.00 p. m.
|Lincoln Financial Field
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 20/06
|Alemania vs Costa de Marfil
|3.00 p. m.
|BMO Field
|Sábado 20/06
|Ecuador vs Curazao
|7.00 p. m.
|Arrowhead Stadium
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Jueves 25/06
|Ecuador vs Alemania
|3.00 p. m.
|MetLife Stadium
|Jueves 25/06
|Curazao vs Costa de Marfil
|3.00 p. m.
|Lincoln Financial Field
Grupo F
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Domingo 14/06
|Países Bajos vs Japón
|3.00 p. m.
|AT&T Stadium
|Domingo 14/06
|Suecia vs Túnez
|9.00 p. m.
|BBVA
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 20/06
|Países Bajos vs Suecia
|12.00 p. m.
|NRG Stadium
|Sábado 20/06
|Túnez vs Japón
|11.00 p. m.
|BBVA
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Jueves 25/06
|Túnez vs Países Bajos
|6.00 p. m.
|Arrowhead Stadium
|Jueves 25/06
|Japón vs Suecia
|6.00 p. m.
|AT&T Stadium
Grupo G
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Lunes 15/06
|Bélgica vs Egipto
|2.00 p. m.
|Lumen Field
|Lunes 15/06
|Irán vs Nueva Zelanda
|8.00 p. m.
|SoFi Stadium
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Domingo 21/06
|Bélgica vs Irán
|2.00 p. m.
|SoFi Stadium
|Domingo 21/06
|Nueva Zelanda vs Egipto
|8.00 p. m.
|BC Place
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 26/06
|Egipto vs Irán
|10.00 p. m.
|Lumen Field
|Viernes 26/06
|Nueva Zelanda vs Bélgica
|10.00 p. m.
|BC Place
Grupo H
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Lunes 15/06
|España vs Cabo Verde
|11.00 a. m.
|Mercedes-Benz Stadium
|Lunes 15/06
|Arabia Saudita vs Uruguay
|5.00 p. m.
|Hard Rock Stadium
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Domingo 21/06
|España vs Arabia Saudita
|11.00 a. m.
|Mercedes-Benz Stadium
|Domingo 21/06
|Uruguay vs Cabo Verde
|5.00 p. m.
|Hard Rock Stadium
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 26/06
|Uruguay vs España
|7.00 p. m.
|Akron
|Viernes 26/06
|Cabo Verde vs Arabia Saudita
|7.00 p. m.
|NRG Stadium
Grupo I
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Martes 16/06
|Francia vs Senegal
|2.00 p. m.
|MetLife Stadium
|Martes 16/06
|Irak vs Noruega
|5.00 p. m.
|Gillette Stadium
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Lunes 22/06
|Francia vs Irak
|4.00 p. m.
|Lincoln Financial Field
|Lunes 22/06
|Noruega vs Senegal
|7.00 p. m.
|MetLife Stadium
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 26/06
|Noruega vs Francia
|2.00 p. m.
|Gillette Stadium
|Viernes 26/06
|Senegal vs Irak
|2.00 p. m.
|BMO Field
Grupo J
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Martes 16/06
|Argentina vs Argelia
|8.00 p. m.
|Arrowhead Stadium
|Martes 16/06
|Austria vs Jordania
|11.00 p. m.
|Levi’s Stadium
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Lunes 22/06
|Argentina vs Austria
|12.00 p. m.
|AT&T Stadium
|Lunes 22/06
|Jordania vs Argelia
|10.00 p. m.
|Levi’s Stadium
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 27/06
|Jordania vs Argentina
|9.00 p. m.
|AT&T Stadium
|Sábado 27/06
|Argelia vs Austria
|9.00 p. m.
|Arrowhead Stadium
Grupo K
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Miércoles 17/06
|Portugal vs RD Congo
|12.00 p. m.
|NRG Stadium
|Miércoles 17/06
|Uzbekistán vs Colombia
|9.00 p. m.
|Azteca
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Martes 23/06
|Portugal vs Uzbekistán
|12.00 p. m.
|NRG Stadium
|Martes 23/06
|Colombia vs RD Congo
|9.00 p. m.
|Akron
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 27/06
|Colombia vs Portugal
|6.30 p. m.
|Hard Rock Stadium
|Sábado 27/06
|RD Congo vs Uzbekistán
|6.30 p. m.
|Mercedes-Benz Stadium
Grupo L
Fecha 1
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Miércoles 17/06
|Inglaterra vs Croacia
|3.00 p. m.
|AT&T Stadium
|Miércoles 17/06
|Ghana vs Panamá
|6.00 p. m.
|BMO Field
Fecha 2
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Martes 23/06
|Inglaterra vs Ghana
|3.00 p. m.
|Gillette Stadium
|Martes 23/06
|Panamá vs Croacia
|6.00 p. m.
|BMO Field
Fecha 3
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Sábado 27/06
|Panamá vs Inglaterra
|4.00 p. m.
|MetLife Stadium
|Sábado 27/06
|Croacia vs Ghana
|4.00 p. m.
|Lincoln Financial Field
Canales que transmitirán el Mundial en Perú
Para seguir la Copa del Mundo desde Perú, lo podrás hacer tanto por la señal de pago como por señal abierta.
- TV Paga: DirecTV (DSPORTS) y su plataforma DGO tienen los derechos exclusivos para transmitir en vivo y en directo los 104 partidos del torneo en su totalidad.
- Señal Abierta: América Televisión emitirá 40 partidos del torneo, incluyendo la inauguración, los encuentros más destacados de la fase de grupos, ambas semifinales y la gran final, a través de su señal y su plataforma TVGO.
Canales para otros países:
- Argentina: Televisa / Flow, TV Pública y Telefe.
- Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV y Win Sports.
- México: Televisa (Canal 5, Las Estrellas), ViX y TV Azteca.
- España: RTVE y DAZN.
- Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo, Universo y Peacock.
¿Cómo ver el Mundial vía streaming en Perú?
- Disney+ Premium: Ofrece la transmisión de 30 partidos exclusivos de la Copa del Mundo a través de la señal de ESPN.
- Paramount+: También cuenta con los derechos para transmitir la totalidad de los partidos del torneo.
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