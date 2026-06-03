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Fixture del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos en Perú

Se acerca el Mundial 2026 y la emoción crece cada vez más. En esta nota conoce el fixture completo del certamen, así como los canales y plataformas que lo transmitirán.

Antonio Vidal
Fixture completo del Mundial 2026.Foto: composición Líbero
Fixture completo del Mundial 2026.Foto: composición Líbero
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Todo va quedando listo para lo que será el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta edición será una de las más grandes de la historia debido a la cantidad de selecciones que participarán. En total, serán 48 naciones las que pelearán por el tan ansiado trofeo.

Con una duración de 39 días, esta Copa del Mundo promete estar llena de emociones. Cabe señalar que el certamen arrancará el 11 de junio con la fase de grupos. Sin embargo, debido a la cantidad de equipos participantes, también se disputarán los dieciseisavos de final antes de avanzar a las siguientes rondas eliminatorias hasta llegar a la gran final, la cual está prevista para el 19 de julio.

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Fixture del Mundial 2026

Grupo A

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Jueves 11/06México vs Sudáfrica2.00 p. m.Azteca
Jueves 11/06Corea del Sur vs República Checa9.00 p. m.Akron

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Jueves 18/06República Checa vs Sudáfrica11.00 p. m.Mercedes-Benz Stadium
Jueves 18/06México vs Corea del Sur8.00 p. m.Akron

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Miércoles 24/06República Checa vs México8.00 p. m.Azteca
Miércoles 24/06Sudáfrica vs Corea del Sur8.00 p. m.BBVA

Grupo B

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Viernes 12/06Canadá vs Bosnia y Herzegovina2.00 p. m.BMO Field
Sábado 13/06Catar vs Suiza2.00 p. m.Levi’s Stadium

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Jueves 18/06Suiza vs Bosnia y Herzegovina2.00 p. m.SoFi Stadium
Jueves 18/06Canadá vs Catar5.00 p. m.BC Place

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Miércoles 24/06Suiza vs Canadá2.00 p. m.BC Place
Miércoles 24/06Bosnia y Herzegovina vs Catar2.00 p. m.Lumen Field

Grupo C

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 13/06Brasil vs Marruecos5.00 p. m.MetLife Stadium
Sábado 13/06Haití vs Escocia8.00 p. m.Gilette Stadium

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Viernes 19/06Escocia vs Marruecos5.00 p. m.Gilette Stadium
Viernes 19/06Brasil vs Haití7.30 p. m.Lincoln Financial Field

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Miércoles 24/06Escocia vs Marruecos5.00 p. m.Hard Rock Stadium
Miércoles 24/06Marruecos vs Haití5.00 p. m.Mercedes-Benz Stadium

Grupo D

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Viernes 12/06Estados Unidos vs Paraguay8.00 p. m.SoFi Stadium
Sábado 13/06Australia vs Turquía11.00 p. m.BC Place

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 19/06Estados Unidos vs Australia2.00 p. m.Lumen Field
Sábado 19/06Turquía vs Paraguay10.00 p. m.Levi’s Stadium

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Jueves 25/06Paraguay vs Australia9.00 p. m.Levi’s Stadium
Jueves 25/06Turquía vs Estados Unidos9.00 p. m.SoFi Stadium

Grupo E

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Domingo 14/06Alemania vs Curazao12.00 p. m.NRG Stadium
Domingo 14/06Costa de Marfil vs Ecuador6.00 p. m.Lincoln Financial Field

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 20/06Alemania vs Costa de Marfil3.00 p. m.BMO Field
Sábado 20/06Ecuador vs Curazao7.00 p. m.Arrowhead Stadium

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Jueves 25/06Ecuador vs Alemania3.00 p. m.MetLife Stadium
Jueves 25/06Curazao vs Costa de Marfil3.00 p. m.Lincoln Financial Field

Grupo F

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Domingo 14/06Países Bajos vs Japón3.00 p. m.AT&T Stadium
Domingo 14/06Suecia vs Túnez9.00 p. m.BBVA

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 20/06Países Bajos vs Suecia12.00 p. m.NRG Stadium
Sábado 20/06Túnez vs Japón11.00 p. m.BBVA

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Jueves 25/06Túnez vs Países Bajos6.00 p. m.Arrowhead Stadium
Jueves 25/06Japón vs Suecia6.00 p. m.AT&T Stadium

Grupo G

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Lunes 15/06Bélgica vs Egipto2.00 p. m.Lumen Field
Lunes 15/06Irán vs Nueva Zelanda8.00 p. m.SoFi Stadium

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Domingo 21/06Bélgica vs Irán2.00 p. m.SoFi Stadium
Domingo 21/06Nueva Zelanda vs Egipto8.00 p. m.BC Place

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Viernes 26/06Egipto vs Irán10.00 p. m.Lumen Field
Viernes 26/06Nueva Zelanda vs Bélgica10.00 p. m.BC Place

Grupo H

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Lunes 15/06España vs Cabo Verde11.00 a. m.Mercedes-Benz Stadium
Lunes 15/06Arabia Saudita vs Uruguay5.00 p. m.Hard Rock Stadium

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Domingo 21/06España vs Arabia Saudita11.00 a. m.Mercedes-Benz Stadium
Domingo 21/06Uruguay vs Cabo Verde5.00 p. m.Hard Rock Stadium

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Viernes 26/06Uruguay vs España7.00 p. m.Akron
Viernes 26/06Cabo Verde vs Arabia Saudita7.00 p. m.NRG Stadium

Grupo I

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Martes 16/06Francia vs Senegal2.00 p. m.MetLife Stadium
Martes 16/06Irak vs Noruega5.00 p. m.Gillette Stadium

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Lunes 22/06Francia vs Irak4.00 p. m.Lincoln Financial Field
Lunes 22/06Noruega vs Senegal7.00 p. m.MetLife Stadium

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Viernes 26/06Noruega vs Francia2.00 p. m.Gillette Stadium
Viernes 26/06Senegal vs Irak2.00 p. m.BMO Field

Grupo J

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Martes 16/06Argentina vs Argelia8.00 p. m.Arrowhead Stadium
Martes 16/06Austria vs Jordania11.00 p. m.Levi’s Stadium

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Lunes 22/06Argentina vs Austria12.00 p. m.AT&T Stadium
Lunes 22/06Jordania vs Argelia10.00 p. m.Levi’s Stadium

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 27/06Jordania vs Argentina9.00 p. m.AT&T Stadium
Sábado 27/06Argelia vs Austria9.00 p. m.Arrowhead Stadium

Grupo K

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Miércoles 17/06Portugal vs RD Congo12.00 p. m.NRG Stadium
Miércoles 17/06Uzbekistán vs Colombia9.00 p. m.Azteca

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Martes 23/06Portugal vs Uzbekistán12.00 p. m.NRG Stadium
Martes 23/06Colombia vs RD Congo9.00 p. m.Akron

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 27/06Colombia vs Portugal6.30 p. m.Hard Rock Stadium
Sábado 27/06RD Congo vs Uzbekistán6.30 p. m.Mercedes-Benz Stadium

Grupo L

Fecha 1

DíaPartidoHoraEstadio
Miércoles 17/06Inglaterra vs Croacia3.00 p. m.AT&T Stadium
Miércoles 17/06Ghana vs Panamá6.00 p. m.BMO Field

Fecha 2

DíaPartidoHoraEstadio
Martes 23/06Inglaterra vs Ghana3.00 p. m.Gillette Stadium
Martes 23/06Panamá vs Croacia6.00 p. m.BMO Field

Fecha 3

DíaPartidoHoraEstadio
Sábado 27/06Panamá vs Inglaterra4.00 p. m.MetLife Stadium
Sábado 27/06Croacia vs Ghana4.00 p. m.Lincoln Financial Field

Canales que transmitirán el Mundial en Perú

Para seguir la Copa del Mundo desde Perú, lo podrás hacer tanto por la señal de pago como por señal abierta.

  • TV Paga: DirecTV (DSPORTS) y su plataforma DGO tienen los derechos exclusivos para transmitir en vivo y en directo los 104 partidos del torneo en su totalidad.
  • Señal Abierta: América Televisión emitirá 40 partidos del torneo, incluyendo la inauguración, los encuentros más destacados de la fase de grupos, ambas semifinales y la gran final, a través de su señal y su plataforma TVGO.

Canales para otros países:

  • Argentina: Televisa / Flow, TV Pública y Telefe.
  • Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV y Win Sports.
  • México: Televisa (Canal 5, Las Estrellas), ViX y TV Azteca.
  • España: RTVE y DAZN.
  • Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo, Universo y Peacock.

¿Cómo ver el Mundial vía streaming en Perú?

  • Disney+ Premium: Ofrece la transmisión de 30 partidos exclusivos de la Copa del Mundo a través de la señal de ESPN.
  • Paramount+: También cuenta con los derechos para transmitir la totalidad de los partidos del torneo.
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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