¡Mucha atención! Recientemente, Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, expresó que las detenciones relacionadas con la inmigración no serán una prioridad para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la Copa del Mundo. ¿Qué significa ello? Aquí, todo lo que debes tomar en cuenta.

Atención, inmigrantes en EE. UU.: zar de la frontera revela si los arrestos son prioridad para ICE en el Mundial

En una reciente entrevista con Camilo Montoya-Galvez, de CBS News, el encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, precisó que los agentes del ICE que estarán presentes en el evento deportivo no centrarán sus esfuerzos en realizar arrestos por cuestiones migratorias.

EE. UU.: zar de la frontera revela si los arrestos son prioridad para ICE en el Mundial 2026.

El “zar de la frontera” de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no realizará detenciones ni operativos migratorios en la Copa del Mundo. Asimismo, precisó que la agencia centrará sus esfuerzos en garantizar la seguridad nacional y proteger a los asistentes al evento.

Cabe precisar que, durante el torneo deportivo, el ICE se dedicará a la logística y a la prevención de riesgos significativos. No obstante, Homan lanzó dos advertencias importantes:

En primer lugar, si se identifica una amenaza directa a la seguridad del evento, las autoridades actuarán sin considerar el estatus migratorio de la persona implicada.

En segundo lugar, la condición migratoria será relevante si una persona está involucrada en una investigación relacionada con la seguridad nacional.

¿Cuáles serán los protocolos del ICE en la Copa del Mundo?

Según los informes de las propias autoridades, en la Copa del Mundo, el ICE cumplirá un papel de seguridad, sin realizar redadas migratorias masivas entre aficionados o trabajadores.

La prioridad de los agentes locales será combatir delitos graves, tales como la trata de personas, el narcotráfico y la comercialización de boletos falsificados.