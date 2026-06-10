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ALERTA MÁXIMA por inmigrante que quería ser deportado: SE ENTREGÓ VOLUNTARIAMENTE a ICE, pero lleva SIETE MESES ATRAPADO bajo custodia
Ndizeye Jean Pierre se entregó a ICE esperando una deportación rápida, pero su expulsión lleva 7 meses de retraso. ¿Por qué tardan las repatriaciones?
Un caso que ha encendido el debate sobre la deportación de inmigrantes en Estados Unidos involucra a Ndizeye Jean Pierre, un ciudadano originario de Burundi que decidió entregarse voluntariamente a las autoridades migratorias del país con la intención de ser repatriado. Sin embargo, pese a contar con una orden judicial de expulsión y haber solicitado su salida, permanece detenido desde hace casi siete meses bajo custodia del ICE, a la espera de que se concrete su deportación voluntaria hacia su país de origen.
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Inmigrante permanece detenido desde hace 7 meses tras entregarse voluntariamente a ICE
De acuerdo con documentación oficial, un juez migratorio firmó la orden de expulsión de Ndizeye Jean Pierre el pasado 14 de mayo. Aun así, su salida del país no se ha ejecutado, lo que prolonga su permanencia en detención migratoria en Estados Unidos en el contexto de su proceso de deportación.
Una persona cercana al caso expresó a N+ Univision su preocupación por la demora del proceso: "Él de por sí fue al ICE porque se quería ir para su país… lleva casi siete meses y no lo deportan ni le hacen nada". La misma fuente cuestionó la contradicción del sistema migratorio: quienes desean irse esperan; quienes no, a veces son expulsados con mayor rapidez.
Ndizeye Jean Pierre sigue detenido pese a haber solicitado su deportación voluntaria y tener una orden de expulsión.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los procedimientos de deportación de inmigrantes, especialmente cuando existe cooperación por parte del detenido y ya se ha emitido una orden judicial.
¿Por qué la deportación de inmigrantes en Estados Unidos puede tardar meses pese a una orden judicial?
Especialistas en inmigración explican que una orden de expulsión no garantiza una salida inmediata del país. El abogado Haim Vázquez detalló que, tras la decisión de un juez, no existe un plazo fijo para ejecutar la deportación en Estados Unidos, lo que deja el proceso sujeto a factores administrativos y diplomáticos.
Entre los principales elementos que pueden retrasar una deportación voluntaria o asistida están el país de origen del migrante, la disponibilidad de documentos de viaje y la coordinación logística de las autoridades. Además, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el país receptor también influyen directamente en los tiempos.
El abogado explicó que incluso la forma de traslado puede impactar los plazos: "Las posibilidades de sacar a la persona, ya sea en grupo o de manera individual, podrían afectar el tiempo de salida", señaló a N+ Univision. En este contexto, herramientas como la aplicación CBP Home han sido promovidas por el gobierno federal para facilitar las salidas voluntarias, ofreciendo en algunos casos apoyo económico y logístico.
El caso de Ndizeye Jean Pierre evidencia cómo, incluso cuando una persona coopera con ICE y existe una orden judicial clara, la deportación de inmigrantes en Estados Unidos puede extenderse durante semanas o meses debido a la complejidad del sistema migratorio.
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