¡ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.! Avanza el PLAN de US$70.000 millones para ICE y la Patrulla Fronteriza: así es el proyecto que espera la FIRMA DE TRUMP

En una decisión clave para la política migratoria de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó por un estrecho margen un masivo paquete de financiamiento de aproximadamente 70.000 millones de dólares destinado a reforzar al Immigration and Customs Enforcement (ICE) y a la U.S. Customs and Border Protection (CBP). El proyecto, que ahora espera la firma del presidente Donald Trump, busca sostener las operaciones migratorias durante los próximos años, en medio de una fuerte polarización política en torno a la inmigración en Estados Unidos y el papel de las agencias federales.

Aprueban un paquete para financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza.

Congreso de EE. UU. aprueba US$70.000 millones para el ICE y la Patrulla Fronteriza

El Congreso de Estados Unidos dio luz verde al denominado 'Secure America Act', un paquete que asigna cerca de US$38.000 millones para ICE, unos US$26.000 millones para la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y aproximadamente US$5.000 millones adicionales para contingencias operativas. La votación en la Cámara se cerró con 214 votos a favor y 212 en contra, lo que refleja la profunda división sobre la política migratoria en el país.

El plan ya había sido aprobado por el Senado y ahora se dirige al despacho presidencial para su probable promulgación. Según AFP, el proceso legislativo se concretó tras semanas de tensiones políticas: "Tras semanas de contratiempos y retrasos, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó el martes, por un estrecho margen, un paquete de unos 70.000 millones de dólares para financiar a Immigration and Customs Enforcement (ICE) y a la Patrulla Fronteriza".

Donald Trump y el financiamiento del ICE: tensiones políticas en Estados Unidos

El proyecto de ley, diseñado para asegurar el financiamiento del ICE y de la Patrulla Fronteriza durante tres años, llega tras meses de disputa entre demócratas y republicanos en torno al control migratorio y las condiciones de operación de las agencias de seguridad. En el pasado, los demócratas del Senado llegaron a paralizar funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras incidentes vinculados a operativos migratorios, lo que intensificó la crisis política.

Posteriormente, el Congreso aprobó una reapertura parcial del United States Department of Homeland Security, pero dejó fuera al ICE y al CBP debido a desacuerdos sobre reformas, como el uso de cámaras corporales y los requisitos de órdenes judiciales para ingresar a domicilios. Esa exclusión obligó a la administración de Donald Trump a recurrir a fondos alternativos para mantener operativas las agencias.

El proceso legislativo también estuvo marcado por disputas internas en el Partido Republicano, especialmente por la inclusión de fondos adicionales propuestos por la Casa Blanca, lo que retrasó la votación hasta después del receso del Día de los Caídos. Finalmente, el Senado aprobó el paquete por 52 votos a favor y 47 en contra, allanando el camino para su ratificación en la Cámara.

En el debate político, el republicano Tom Cole defendió la aprobación del proyecto y criticó la postura demócrata sobre la paralización del gobierno. Por su parte, el demócrata Bennie Thompson sostuvo la necesidad de reformar las prácticas de control migratorio, en un contexto en el que los inmigrantes en Estados Unidos siguen siendo el eje central de la discusión nacional.

Con este avance legislativo, el plan de US$70.000 millones queda listo para convertirse en ley, consolidando una de las mayores expansiones recientes del financiamiento de la política migratoria estadounidense bajo la administración de Donald Trump.