¡Mucha atención! En Estados Unidos, las políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump continúan en expansión desde su regreso al poder. En la última directiva emitida, se estableció que la mayoría de los titulares de visas temporales y beneficiarios de permisos humanitarios tendrán que regresar a su país de origen mientras esperan la aprobación de su residencia permanente, conocida como Green Card. La medida ha generado un amplio debate sobre sus implicaciones para los inmigrantes y el sistema de inmigración del país.

Cabe resaltar que, después del Día de los Caídos, el Gobierno de Estados Unidos empezó a minimizar la situación relacionada con estas disposiciones. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que no se trataba de una medida generalizada. No obstante, la administración republicana ha intensificado estas acciones desde su regreso al poder.

Cuidado, inmigrantes con residencia en EE. UU.: bloquearán las Green Card de los que cometan este grave error

El Gobierno de la nación americana ha establecido que ciertos errores pueden ocasionar la pérdida de la posibilidad de obtener una 'Green Card' o poner en riesgo la validez de la que ya se posee. Entre las infracciones que se consideran deportables se encuentran las siguientes:

La comisión de delitos.

La permanencia prolongada fuera del país sin el permiso correspondiente.

La declaración incorrecta de impuestos o la presentación tardía de estas.

La obtención de la residencia permanente mediante información o documentación fraudulenta.

Cuidado, inmigrantes con residencia en Estados Unidos: bloquearán las Green Card de los que cometan este grave error.

'El Cronista' compartió más detalles sobre un memorando reciente, en el que resalta que las nuevas políticas migratorias perjudican a quienes se encuentran temporalmente en el país y desean acceder a la 'Green Card'. A partir de ahora, deberán regresar a su país de origen para presentar su solicitud en una embajada o consulado estadounidense, lo que limita el procedimiento que anteriormente permitía a miles de extranjeros cambiar su estatus migratorio sin salir del territorio estadounidense.

Esta medida representa un cambio significativo en el manejo de los trámites migratorios en el país y genera preocupación entre quienes buscan regularizar su situación.

Requisitos para acceder a la Green Card en EE. UU.

El Permiso de Residencia Permanente, conocido como Green Card, en Estados Unidos requiere cumplir con ciertos requisitos documentales y estar al tanto de los tiempos de procesamiento. Entre la documentación básica necesaria se encuentran un pasaporte vigente, un certificado de nacimiento, prueba de ingreso legal al país, formularios migratorios específicos y, en caso de solicitudes basadas en vínculos familiares, certificados de matrimonio o parentesco.

Para quienes buscan una Green Card por empleo, es fundamental presentar evidencia laboral, así como antecedentes penales y cualquier otra documentación que se solicite durante el proceso. Los tiempos de procesamiento pueden variar considerablemente, con retrasos que pueden extenderse por meses o incluso años, dependiendo de la categoría migratoria.