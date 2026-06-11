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ALERTA GLOBAL| Trump anuncia NUEVO ATAQUE a Irán esta noche y lanza ADVERTENCIA sobre tomar su petróleo: "Como lo hicimos con Venezuela"
Donald Trump expresó sus intenciones contra Irán a través de su cuenta en la red social Truth Social, donde compartió detalles sobre lo que haría en unas horas.
¡Mucha atención! El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este jueves 11 de junio la cancelación de los ataques programados para esa noche contra Irán. Esto ocurrió luego de los avances en las negociaciones de paz, cuyos términos finales han sido aprobados. Esta decisión se produjo pocas horas después de que el republicano advirtiera sobre la posibilidad de bombardear 'con gran dureza' a la República Islámica. A continuación, más detalles.
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Trump anuncia nuevo ataque a Irán y lanza advertencia sobre tomar su petróleo: "Como con Venezuela"
“Estados Unidos atacará a Irán esta noche con gran dureza (¡su Marina, Fuerza Aérea, radares, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!)”, señaló Trump en su red Truth Social.
Trump anuncia nuevo ataque a Irán y lanza advertencia sobre tomar su petróleo: "Como con Venezuela".
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