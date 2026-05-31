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ALERTA MÁXIMA en EE. UU.: anuncian NUEVO dólar de 250, con firma de Trump, y la fecha probable para su LANZAMIENTO
El Tesoro de Estados Unidos está en proceso de crear un nuevo billete de 250 dólares. ¿Cómo será el nuevo diseño y qué falta para su circulación?
¡Mucha atención! El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que se realizó con éxito el diseño de un billete de US$250 que muestra el retrato de Donald Trump. Esta innovadora denominación es la primera en la historia de la moneda estadounidense, ya que no ha sido utilizada anteriormente. ¿Qué se sabe sobre este nuevo billete?
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EE. UU.: anuncian nuevo dólar de 250, con firma de Trump, y la fecha para su lanzamiento
Recientemente, el secretario Scott Bessent anunció desde la Casa Blanca, en EE. UU., que la emisión de un nuevo billete de 250 dólares está condicionada a la aprobación de una ley que actualmente se encuentra estancada en el Congreso.
La iniciativa, presentada por el representante republicano Joe Wilson de Carolina del Sur, conmemora el 250.° aniversario de la Declaración de Independencia y propone una excepción a la norma que prohíbe la representación de personas vivas en el papel moneda, una restricción vigente desde el siglo XIX.
EE. UU.: anuncian nuevo dólar de 250, con firma de Trump, y la fecha para su lanzamiento.
El billete de 250 dólares incluiría el retrato oficial del presidente Donald Trump, el mismo que se usa en pancartas de edificios federales en Washington, además de un logo conmemorativo del aniversario. Un aspecto distintivo de esta nueva denominación sería la inclusión de la firma del presidente, algo que no se ha visto en el país.
El Tesoro señaló que ha realizado la planificación necesaria para cumplir con un posible mandato del Congreso en relación con la producción de esta nota conmemorativa. Sin embargo, Bessent enfatizó que la decisión final recae en el Congreso y que el Tesoro actuará de acuerdo con la legislación que se apruebe.
¿Qué falta para su aprobación y circulación?
La propuesta no podrá entrar en circulación sin el respaldo legislativo. A pesar de esto, el Tesoro ha comenzado a tomar medidas internas, como la designación de Michael Brown como director interino de la Oficina de Grabado e Impresión, la entidad encargada de producir el papel moneda en caso de que la ley avance.
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