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Conmebol destacó a Alianza Lima en sus redes sociales y emociona a la hinchada: "Frente a ti"

La Conmebol sorprendió a todos los hinchas de Alianza Lima en redes sociales tras hacer un potente post vinculado directamente al club blanquiazul.

Francisco Esteves
Conmebol destacó a Alianza Lima en sus redes sociales.
Conmebol destacó a Alianza Lima en sus redes sociales. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima es el actual campeón del Torneo Apertura 2026 y se afianza como candidato para llevarse la Liga 1 en esta temporada. Por ello, los hinchas se encuentran muy emocionados y ahora recibieron otra noticia sensacional, ya que la Conmebol mencionó al club para recordar a un histórico delantero nacional.

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Resulta que la entidad de fútbol más importante de nuestro continente hizo una curiosa adivinanza en redes sociales, donde dejó una imagen con diferentes escudos de clubes para que los aficionados descubran quién es el jugador que pasó por dichas instituciones deportivas.

Conmebol mencionó a Alianza Lima

"Las pistas estan frente a ti ¿Quien crees que es este futbolista?", indicó la Conmebol, junto a una imagen con los emblemas de Deportivo Wanka (antes Deportivo Pesquero), Alianza Lima, Werder Bremen, Bayern Múnich, Chelsea y Colonia. De inmediato, todos los hinchas mencionaron el nombre de Claudio Pizarro.

Alianza Lima, Conmebol

Conmebol mencionó a Alianza Lima en redes.

Como sabemos, el histórico delantero brilló en diferentes clubes de Europa y llegó a ganar la Champions League, pero en Perú es muy recordado por haber dado el salto de La Victoria a Alemania, y también porque el 'Bombardero de los Andes' es hincha confeso de la institución blanquiazul.

De esta forma, la Conmebol mencionó a Alianza Lima para vincularlo con Claudio Pizarro y hacer una pequeña dinámica en redes sociales. Recordemos que no logró clasificar a una Copa del Mundo con la selección peruana, por lo que esa es la única espina en su maravillosa carrera profesional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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