Metropolitano anuncia pasaje único desde este 30 de mayo: cuál es la tarifa integrada, rutas y paraderos

En las recientes semanas, el Metropolitano ha generado gran preocupación entre los usuarios debido a los constantes accidentes vehiculares que ha protagonizado. En medio de este panorama, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que su servicio tendrá una tarifa integrada de S/3,50 al combinar determinados buses alimentadores con la ruta troncal.

Mediante sus plataformas, se precisó que esta tarifa integral se activará desde Lima Norte hasta Villa El Salvador, en los paraderos Antúnez de Mayolo, Belaunde, Izaguirre y Tahuantinsuyo. Asimismo, se indicó que se pagará este único pasaje al subir al bus alimentador y que, en la conexión con el Terminal Naranjal, el cobro será de S/0,00.

Tarifa integrada del Metropolitano desde este sábado 30 de mayo.

Esto quiere decir que la tarifa integrada permitirá que los pasajeros que utilicen los alimentadores puedan movilizarse desde distritos como Comas, Independencia y San Martín de Porres hasta Villa El Salvador pagando un único pasaje de S/3,50. El cobro se realiza al abordar el primer servicio y las conexiones posteriores no generan un costo adicional.

“El costo por solo usar los servicios alimentadores mencionados es de S/3.50. Recuerda, esta medida busca mejorar la experiencia de viaje de las personas que utilizan el servicio de forma integrada, es decir, conectando dos o más servicios.”, indicó la ATU ante consultas realizadas por el público.

¿Cómo funciona la tarifa integrada en el Metropolitano?

La tarifa integrada funciona así: el pasajero aborda primero uno de los alimentadores incluidos, debe validar su tarjeta y pagar S/3,50 al inicio del recorrido. Luego, al ingresar a la ruta troncal y volver a pasar la tarjeta por el validador, el sistema no realizará un cobro adicional.

Solo bus alimentador: S/3,50

Solo bus troncal: S/3,20

Bus alimentador + bus troncal: S/3,50

Buses alimentadores + bus troncal: S/3,50

Así funciona la tarifa integrada en el Metropolitano de S/ 3.50.

Un punto importante a tener en cuenta es que la integración tarifaria se mantiene activa durante un máximo de dos horas desde que el usuario realiza la primera validación de su tarjeta. Dentro de ese plazo, los pasajeros pueden efectuar conexiones sin generar nuevos cobros.