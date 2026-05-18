0
EN DIRECTO
Así quedó la tabla de la Liga 1 tras la victoria de Los Chankas

Estos son los paraderos del nuevo Corredor Rosado: buses recorren ruta desde Mi Perú hasta Plaza 2 de Mayo

El Corredor Rosado inició sus servicios este lunes 18 de mayo, con una tarifa promocional de S/1.50. Conoce cuál es la ruta para abordar uno de los buses.

Angie De La Cruz
Conoce la ruta oficial del Corredor Rosado, que inició sus operaciones este lunes 18 de mayo.
Conoce la ruta oficial del Corredor Rosado, que inició sus operaciones este lunes 18 de mayo. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
COMPARTIR

Ahora, los vecinos de Mi Perú, Ventanilla y Callao podrán conectarse con el Cercado de Lima de manera directa y a un precio accesible, con el servicio del Corredor Rosado. Tal como se anunció hace semanas, este lunes 18 de mayo los buses empezaron a circular por la capital.

Choque múltiple de buses del metropolitano deja varios heridos en Miraflores.

PUEDES VER: Accidente vehicular en el Metropolitano: se registró triple choque en la estación Angamos que dejó 41 heridos

En abril, la Municipalidad Provincial del Callao y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentaron la nueva flota del Corredor Rosado, que recorre el distrito de Mi Perú, seguirá por Ventanilla, la avenida Néstor Gambetta y el Callao, y continuará por la avenida Óscar R. Benavides hasta la Plaza 2 de Mayo.

Corredor Rosado: estos son los paraderos de su ruta

Conoce la lista de paraderos autorizados desde el Callao hasta Lima para que sepas dónde podrás abordar las unidades de este nuevo servicio de transporte público:

    1. Mi Perú
    2. Paradero Teléfono
    3. Primero Naval
    4. Paradero Centro
    5. Paradero 8 de Angamos
    6. Paradero Inka Kola
    7. Paradero Farmacia
    8. Brisas de Oquendo
    9. Puente Oquendo
    10. Carrillo
    11. Terminal Pesquero
    12. Imupesa
    13. Depósito
    14. Canta Callao
    15. Grupo Aéreo N.° 8
    16. Aeronaves
    17. Outlet Arauco
    18. Aduanas
    19. Quilca
    20. Primero de Mayo
    21. Av. Argentina
    22. Insurgentes
    23. Mall Bellavista
    24. Plaza Vea Colonial
    25. Universidad San Marcos
    26. Av. Universitaria
    27. Av. Leonardo Arrieta
    28. Dueñas
    29. Naciones Unidas
    30. MTC
    31. Tingo María
    32. Jr. Cárcamo
    33. Pacasmayo
    34. Plaza 2 de Mayo
Corredor Rosado

Ruta completa del Corredor Rosado que conectará Mi Perú con el Cercado de Lima.

Es importante señalar que el servicio del Corredor Rosado tiene el objetivo de mejorar la conexión entre Lima y el Callao, puesto que se informó que tendrá carriles exclusivos para buses. Además, busca reducir los tiempos de viaje, ordenar el tránsito y ofrecer un servicio más rápido y seguro para miles de usuarios.

Por otro lado, los pasajeros deben saber que el nuevo corredor contará con diversos métodos de pago, como billeteras digitales, Yape, Plin y efectivo. De esta manera, se facilitará el acceso de los vecinos que desean usar el servicio y se agilizará el abordaje en las unidades.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Temblor HOY, lunes 18 de mayo de 2026, EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú según el IGP

  2. Corte de agua este martes 19 de mayo en Lima: revisa los horarios y distritos afectados, según Sedapal

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano