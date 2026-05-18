Estos son los paraderos del nuevo Corredor Rosado: buses recorren ruta desde Mi Perú hasta Plaza 2 de Mayo

Ahora, los vecinos de Mi Perú, Ventanilla y Callao podrán conectarse con el Cercado de Lima de manera directa y a un precio accesible, con el servicio del Corredor Rosado. Tal como se anunció hace semanas, este lunes 18 de mayo los buses empezaron a circular por la capital.

En abril, la Municipalidad Provincial del Callao y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentaron la nueva flota del Corredor Rosado, que recorre el distrito de Mi Perú, seguirá por Ventanilla, la avenida Néstor Gambetta y el Callao, y continuará por la avenida Óscar R. Benavides hasta la Plaza 2 de Mayo.

Corredor Rosado: estos son los paraderos de su ruta

Conoce la lista de paraderos autorizados desde el Callao hasta Lima para que sepas dónde podrás abordar las unidades de este nuevo servicio de transporte público:

Mi Perú

Paradero Teléfono

Primero Naval

Paradero Centro

Paradero 8 de Angamos

Paradero Inka Kola

Paradero Farmacia

Brisas de Oquendo

Puente Oquendo

Carrillo

Terminal Pesquero

Imupesa

Depósito

Canta Callao

Grupo Aéreo N.° 8

Aeronaves

Outlet Arauco

Aduanas

Quilca

Primero de Mayo

Av. Argentina

Insurgentes

Mall Bellavista

Plaza Vea Colonial

Universidad San Marcos

Av. Universitaria

Av. Leonardo Arrieta

Dueñas

Naciones Unidas

MTC

Tingo María

Jr. Cárcamo

Pacasmayo

Plaza 2 de Mayo

Ruta completa del Corredor Rosado que conectará Mi Perú con el Cercado de Lima.

Es importante señalar que el servicio del Corredor Rosado tiene el objetivo de mejorar la conexión entre Lima y el Callao, puesto que se informó que tendrá carriles exclusivos para buses. Además, busca reducir los tiempos de viaje, ordenar el tránsito y ofrecer un servicio más rápido y seguro para miles de usuarios.

Por otro lado, los pasajeros deben saber que el nuevo corredor contará con diversos métodos de pago, como billeteras digitales, Yape, Plin y efectivo. De esta manera, se facilitará el acceso de los vecinos que desean usar el servicio y se agilizará el abordaje en las unidades.