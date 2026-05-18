MANTENTE ALERTA en Walmart de Boynton Beach: arrestan a un hombre vinculado a incidentes obscenos por intentar ATRAER A MENORES

Un caso que generó preocupación en Estados Unidos volvió a poner bajo la lupa la seguridad en espacios públicos como Walmart. En Boynton Beach, Florida, un hombre fue arrestado tras ser acusado de acercarse a dos menores en el estacionamiento de una tienda Walmart y ofrecerles dinero en lo que las autoridades investigaron como un posible intento de captación. Según el reporte de CBS12 News, el sospechoso admitió su participación en el incidente y justificó su conducta de manera alarmante, lo que encendió las alertas entre los investigadores del condado de Palm Beach.

Hombre es arrestado tras presuntamente atraer a menores en un Walmart de Boynton Beach

De acuerdo con información policial citada por CBS12 News, agentes del Departamento de Policía de Boynton Beach acudieron a un Walmart ubicado en la cuadra 3600 de Federal Highway tras una llamada de emergencia por un posible intento de secuestro en Estados Unidos. En el lugar, dos adolescentes de 13 años relataron que fueron abordadas mientras caminaban por el estacionamiento tras realizar compras para un proyecto escolar.

Las menores indicaron que un hombre, identificado posteriormente como Mitchell Clark, de 26 años, se acercó desde una camioneta de trabajo blanca y entabló una conversación aparentemente casual, preguntando primero por una tienda cercana y luego por el material escolar que llevaban. Poco después, según el informe policial, el individuo consultó sus edades y les ofreció 100 dólares, lo que provocó que las adolescentes huyeran hacia la entrada del Walmart de Boynton Beach para ponerse a salvo.

Mitchell Clark, de 26 años

Evidencia en cámaras de Walmart y admisión del sospechoso en EE. UU.

Las autoridades revisaron las grabaciones de seguridad del establecimiento, en las que se observa a las menores saliendo de la tienda y al vehículo estacionándose cerca del lugar. Posteriormente, las cámaras muestran a las jóvenes regresando apresuradamente al interior. En una revisión más amplia, los investigadores sostienen que el hombre habría seguido a las menores dentro del Walmart por varias secciones, sin realizar compras.

Tras el incidente, la policía lo localizó en su domicilio, donde, según la declaración jurada, admitió haber hablado con las adolescentes y reconoció que parecían estudiantes de secundaria. También habría aceptado haberles ofrecido dinero, aunque inicialmente intentó justificarlo y luego calificó su conducta como "un error" y "algo estúpido".

En declaraciones recogidas por CBS12 News, el propio acusado llegó a expresar que actuó porque "había perdido la cabeza", lo que forma parte del expediente que ahora analiza la justicia en Estados Unidos. Además, el informe policial señala antecedentes de investigaciones previas en el condado de Palm Beach relacionadas con conductas inapropiadas en otros casos.