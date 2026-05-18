¿Adiós línea de 3? Se reveló detalles de la formación que usará Héctor Cúper en Universitario

Héctor Cúper ya se encuentra trabajando con el plantel de Universitario de Deportes y se espera que el experimentado técnico tenga una buena campaña debido a su gran trayectoria como DT. Sin embargo, muchos hinchas se preguntan si el argentino seguirá usando la formación que les ha dado el tricampeonato: el 3-5-2.

De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, se conoció la variante que podría usar Cúper para el partido contra Nacional. Esta sería con un doble contención y un enganche.

“El 3-5-2. El sistema va a parecer continuar siendo el mismo. (…) Al menos en este inicio se va a mantener. No lo va a cambiar ahorita. Se va a dar su tiempo. Pero en la volante, Murrugarra creo que va a jugar con uno al lado. Posiblemente Castillo”.

En ese sentido, se tiene previsto que Jairo Concha juegue de enganche o 10, metros más adelante de los dos pivotes.

“Concha juega adelante. Entonces, con lo que sería alguien mixto, con lo que serían los tres defensas y los dos carrileros, pero al medio Murrugarra con otro más, y delante de ellos Concha y arriba los dos delanteros. Va a suceder con dos en primera línea y uno por delante, que es Concha haciendo un triangulito”, complementó.

Además, dio a conocer que uno de los delanteros retrasaría su posición para asociarse con Concha. “Los dos carrileros y los delanteros. Incluso uno de los delanteros puede bajar para juntarse mucho con Jairo Concha”.

Así sería la formación que usaría la 'U'

¿Cuándo juega Universitario contra Nacional?

Universitario se enfrentará a Nacional este miércoles 20 de mayo por la Copa Libertadores. Dicho encuentro se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana).