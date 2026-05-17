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Héctor Cúper y su fuerte mensaje a futbolistas de Universitario: "Exigencia..."

Héctor Cúper tomó las riendas de Universitario de Deportes como técnico y no se guardó nada para dar una fuerte advertencia a los futbolistas cremas.

Luis Blancas
Héctor Cúper y su fuerte mensaje a futbolistas de Universitario: "Exigencia..."
Héctor Cúper y su fuerte mensaje a futbolistas de Universitario: "Exigencia..." | Foto: Universitario
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Héctor Cúper se presentó oficialmente como técnico de Universitario de Deportes ante los jugadores del plantel y, en medio de ello, dejó un rotundo mensaje directo a todos los futbolistas con miras a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026.

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Héctor Cúper y su directa advertencia a los futbolistas de Universitario de Deportes

Universitario compartió imágenes del primer entrenamiento de Cúper al frente del equipo y, en un fragmento de una jornada clave, se conocieron las primeras palabras del argentino dirigidas a los jugadores.

Según se aprecia en el video, el entrenador de 70 años dejó claro que, al recorrer y conocer las instalaciones del club, vio una frase en la que se indicaba que solo valía ganar si se pertenecía a la escuadra crema.

Video: U TV

Héctor Cúper les advirtió a todos los futbolistas de Universitario de Deportes que deben imponerse esa obligación, pues el club es el más grande del Perú y tiene que reflejarlo en el campo.

"Tenemos una exigencia importante. Cuando yo entré a la ciudad deportiva leí 'Solo vale ganar'. Es una frase importante y hay que procurar hacer eso. Estamos en el número uno, hay que ser el número uno muchachos", afirmó.

Héctor Cúper debutará como DT de Universitario ante Nacional por Copa Libertadores

Después de la salida de Javier Rabanal y, más recientemente, la del entrenador interino Jorge Araujo, Héctor Cúper tomó las riendas técnicas de Universitario. Su estreno oficial será ante Nacional de Uruguay, en la quinta jornada de la Copa Libertadores 2026.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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