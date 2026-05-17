Atlético Grau eliminó foto de Ruidiaz celebrando triunfo ante Universitario en el Monumental

Universitario de Deportes cayó por 1-0 frente a Atlético Grau con un gol de Raúl Ruidíaz. No obstante, durante la celebración, el delantero optó por no festejar en señal de respeto hacia el club. Sin embargo, horas más tarde, la propia institución norteña difundió una imagen de Raúl Ruidíaz celebrando la victoria en el Estadio Monumental. Poco después, la publicación fue eliminada.

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Atlético Grau eliminó polémica foto de Raúl Ruidíaz celebrando triunfo ante Universitario en el Estadio Monumental

Al día siguiente de la victoria de Atlético Grau sobre Universitario, el club piurano optó por difundir una imagen en la que se aprecia a Ruidíaz celebrando el triunfo de su equipo frente a su exescuadra.

Tiempo después, la misma cuenta borró de todas sus redes sociales las imágenes en las que se veía a ‘La Pulga’ feliz y eufórico en el Estadio Monumental de Ate.

Raúl Ruidíaz sí celebró el triunfo de Atlético Grau sobre Universitario, su exclub.

Cabe destacar que, tras anotar su gol, Raúl Ruidíaz optó por no celebrarlo ante la hinchada de Universitario de Deportes; no obstante, en las imágenes difundidas por Atlético Grau se aprecia una versión distinta de lo ocurrido.

Raúl Ruidíaz reveló por qué no celebró su gol ante Universitario de Deportes

Después del encuentro entre Universitario y Atlético Grau, Ruidíaz fue consultado sobre las verdaderas razones por las que no celebró su gol en el Estadio Monumental de Ate.

“No lo celebré por respeto, tanto amor y cariño a esta institución”, sostuvo el delantero. Finalmente, también confesó que extraña al cuadro merengue y a su hinchada: “Sí, obviamente. Se extraña la hinchada norte”.