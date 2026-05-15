Héctor Cúper y su primera medida tras ser presentado como DT de Universitario

Universitario de Deportes presentó de forma oficial a Héctor Cúper como su flamante técnico en búsqueda de salir campeón de la Liga 1 2026 y a la misma vez de la Copa Libertadores. Tras ello, el entrenador argentino de 70 años tomó su primera medida.

Héctor Cúper tomó su primera medida tras ser presentado como técnico de Universitario

Gustavo Peralta señaló que Cúper ha optado por no acercarse todavía ni presentarse ante el plantel de Universitario, debido a que, por respeto al último encuentro dirigido por Jorge Araujo, prefiere hacerlo después del partido frente a Atlético Grau.

Esto implica que el entrenador argentino, de 70 años, aún no tiene un trato cercano con los jugadores del club crema; no obstante, el sábado 16, durante los entrenamientos correspondientes, podrá conocerlos y así iniciará su etapa como técnico.

Héctor Cúper fue presentado como nuevo técnico de Universitario de Deportes

Héctor Cúper aseguró durante su primera conferencia de prensa que desea conocer desde cero a todos los jugadores de Universitario de Deportes, por lo que afirmó que llega al club con cero expectativas.

“Tenemos que ir tranquilos. No podemos cambiar el mundo en 3 días. Hay en mente cosas, pero tenemos que tener contacto con el plantel. Empezar a conocer. Pero si entra Polo y yo lo confundo con Castillo. Yo he visto jugar a todos. Debemos estar tranquilos. Lo fundamental es conocer a todos los jugadores y ellos a mí. Por supuesto que ellos me van a conocer primero a mí. Debemos ir con mucho espíritu y despacio”, mencionó el destacado entrenador.

Héctor Cúper debutará en Universitario ante Nacional por Copa Libertadores

Cúper tendrá la misión de debutar con Universitario ante Nacional por la jornada 4 de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Gran Parque Central, en Montevideo. El entrenador argentino de 70 años tiene la posibilidad de que en su primer partido asegure un cupo en la Copa Sudamericana si vence a los uruguayos.