Se confirmaron los refuerzos que llegarán a Universitario para el Torneo Clausura: "Sí o sí"

El objetivo de Universitario es el tetracampeonato de la Liga 1 2026. Tras un mal inicio de la temporada, los cremas consideran que están a tiempo de corregir errores y recuperar el camino que los llevó a levantar tres títulos consecutivos. Una de las primeras medidas que tomaron es la contratación de Héctor Cúper.

Los refuerzos que llegarán a Universitario

En L1 MAX, Gustavo Peralta contó que un delantero y un volante llegarán a Universitario para el Torneo Clausura. En esos dos puestos, la ‘U’ se reforzará pase lo que pase en los próximos días.

“El 9 es analizado por la gente de la administración y se tomará la decisión en conjunto con Héctor Cúper; lo mismo pasará con el tema de volante 6 extranjero, si es que Cúper decide traerlo”, señaló el comunicador.

Luego, Peralta indicó que, por el momento, el entrenador argentino no sugirió un nombre ni habló sobre los refuerzos.

“En el tema de volante, quedará en la decisión de Cúper si quiere reemplazar un extranjero para traer un volante (seis), en caso contrario, la ‘U’ valorará volantes nacionales para que el entrenador pueda decidir”, explicó.