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Prensa uruguaya se refiere a Universitario previo al partido con Nacional: "Los peruanos se..."

Desde Uruguay, Universitario es el foco de la prensa al ser rival de Nacional en la próxima quinta jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026.

Diego Medina
Nacional palpita el partido ante Universitario.
Nacional palpita el partido ante Universitario. | Foto: Composición LÍBERO.
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Universitario de Deportes se concentra de cara al próximo partido ante Nacional de Uruguay por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2026. Los cremas afrontarán un choque directo contra los albos en su afán de pelear el cupo a octavos de final del magno certamen de la Conmebol. Sin embargo, el equipo 'charrúa' no tiene margen de error y así lo hace saber la prensa de su país.

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El diario Ovación de Uruguay escribió un artículo en el que anticipa lo que será el duelo entre Nacional y Universitario en el Gran Parque Central. Sabe que el equipo albo puede conseguir una gran marca en su estadística colectiva, pero que no será nada fácil ante el plantel peruano.

“Nacional irá ante Universitario por tres puntos claves en Libertadores y una racha que no logra hace ocho meses. Los dirigidos por Jorge Bava necesitan ganar ante el equipo peruano el miércoles 20 de mayo en el Gran Parque Central para seguir dependiendo de sí mismo para la clasificación a octavos de final.“, se lee.

Universitario

Ovación de Uruguay habla del Nacional vs Universitario.

Siguiendo esa línea, indican el panorama actual del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Universitario y Nacional son coleros con cuatro unidades y aquel equipo que gane será el único en mantenerse firme en el deseo de llegar a octavos de final. Los albos buscarán hacerse fuertes en casa ante un conjunto crema que los derrotó en el Monumental de Ate.

“Es fundamental que el albo consiga los tres puntos para seguir dependiendo de si mismo en su afán de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que le permitirá alcanzar una marca que no logra desde hace ocho meses: ganar tres partidos consecutivos. Universitario y Nacional poseen cuatro puntos, pero los peruanos se hallan en la tercera ubicación del Grupo B porque en el único duelo que jugaron entre sí, la victoria se la adjudicó la U (por 4-2).“, agregan.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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