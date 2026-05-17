MUY ALERTA en un Walmart de Hesperia: investigan la MISTERIOSA MUERTE de una mujer adulta en el estacionamiento, ¿qué le sucedió?

Una inesperada emergencia generó preocupación entre clientes y trabajadores de un Walmart en Hesperia, Estados Unidos, luego de que una mujer adulta fuera encontrada sin vida en el estacionamiento de la tienda durante la mañana del sábado 16 de mayo de 2026. El caso ya es investigado por las autoridades del condado de San Bernardino, mientras crece la incertidumbre sobre las circunstancias de esta misteriosa muerte en el establecimiento.

Una mujer adulta fue hallada muerta en el estacionamiento de un Walmart en Hesperia el sábado por la mañana.

¿Cómo ocurrió la muerte de la mujer hallada en el estacionamiento de Walmart en Hesperia, Estados Unidos?

El incidente se registró alrededor de las 8:45 a. m. en el Walmart ubicado en la cuadra 13400 de Main Street, en Hesperia, Estados Unidos. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la llamada de emergencia fue clasificada inicialmente como una investigación por una posible sobredosis.

Sin embargo, las causas exactas de la muerte aún no han sido determinadas oficialmente. La Oficina Forense del Condado de San Bernardino será la encargada de identificar a la mujer fallecida y establecer qué ocurrió realmente en el estacionamiento del Walmart de Hesperia.

La portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, Jenny Smith, explicó a VVNG.com que los agentes acudieron al lugar tras recibir el reporte de una mujer inconsciente dentro del estacionamiento del establecimiento. "Un agente llegó al lugar y encontró a la mujer, quien fue declarada fallecida allí mismo", declaró.

Investigación continúa tras la misteriosa muerte en Walmart de Hesperia

Aunque el hallazgo causó alarma entre las personas que se encontraban en el Walmart de Hesperia, las autoridades señalaron que, por el momento, no se detectaron indicios sospechosos relacionados con el caso. "No se observaron circunstancias sospechosas al momento de la llamada", indicó la portavoz Jenny Smith en declaraciones a VVNG.com.

Pese a ello, la investigación continúa abierta mientras los peritos recopilan información para esclarecer la muerte de la mujer en este Walmart de Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la fallecida ni detalles adicionales sobre las condiciones en las que fue encontrada en el estacionamiento.