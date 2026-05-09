Fichajes de la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: Refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

La temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley promete ser intensa. En este periodo de incorporaciones, los equipos sorprenden con sus movimientos. Alianza Lima dio el primer golpe tras confirmar la incorporación de Flavia Montes. Universitario confirmó la renovación de Francisco Hervás, Flood y Maluh Oliveira. Además, tiene avanzada la llegada de Aixa Vigil.

Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

Salidas

Maeva Orlé

Elina Rodríguez

Yanlis Feliz

Doris Manco

Facundo Morando (DT)

Rumores

Doris Gonzáles (salida)

Maricarmen Guerrero (salida)

Ángela Leyva (fichaje)

Alondra Alarcón (fichaje)

Alejandro Miguel Schneider, entrenador (fichaje)

Refuerzos

Cristina Cuba

Flavia Montes

Allison Holland

Daniela Bulaich

Universitario Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

Salidas

Coraima Gómez

Zaira Manzo

Angélica Malinverno

Alexandra Machado

María Paula Rodríguez

Rumores

Fátima Villafuerte (salida)

Mara Leao (salida)

Aixa Vigil (fichaje)

Maricarmen Guerrero (fichaje)

Ivonne Montaño (fichaje)

Renovaciones

Francisco Hervás (confirmado)

Catherine Flood (confirmado)

Lucía Magallanes (confirmado)

Maluh Oliveira (confirmado)

Karla Ortiz (confirmado)

Miriam Patiño (negociaciones)

Daniela Muñoz (negociaciones)

San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones

Rumores

Marco Blanco, entrenador (fichaje)

Fernanda Tomé (salida)

Marina Scherer (fichaje)

Aixa Vigil (salida)

Alexandra Machado (fichaje)

Yanlis Féliz (fichaje)

Meegan Hart (fichaje)

Julieta Lazcano (fichaje)

María Paula Rodríguez (fichaje)

Salidas

Flavia Montes

Adeola Owokoniran

Sophia Kruczko

Simone Scherer

Shiamara Almeida

Renovaciones

Pamela Cuya (confirmado)

Brenda Lobatón (confirmado)

Ginna López (confirmado)

Angelica Aquino (confirmado)

Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

Petra Schwartzman

Darlevis Mosquera

Katherine Ramírez

Shanaiya Aymé

Bárbara Frangella

Cristina Cuba

Renovaciones

Katheryn Ryan (confirmado)

Kiara Montes (confirmado)

Horacio Bastit (DT)

Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

Renovaciones

Eugenia Nosach (negociación)

Julieta Holzmaisters (confirmado)

Salidas

Astrid Ruiz

Rumores

María Paula Rodríguez (fichaje)

Fichajes

Natalia Monteiro

Mariane Casas

Anghela Barboza

Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

Salidas

Anghela Barboza

Katielle Alonzo

Renovaciones

Florangel Terrero (negociaciones)

Vielka Peralta (negociaciones)

Natalia Málaga (negociaciones)

Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores

Rumores

Coraima Gómez (fichaje)

María Paula Rodríguez (fichaje)

Renovaciones

Isabel Fernández

Nicole Pérez

Salidas

Manuela Sierra

Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salidas

Tato Rivero (DT)

Fichajes

Martín Rodríguez (DT)

Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Salidas

Mauro Boasso, entrenador

Los equipos que jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Alianza Lima

San Martín

Universitario

Géminis

Regatas Lima

Atenea

Circolo

Deportivo Soan

Rebaza Acosta

Olva Latino

Deportivo Wanka

¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La Liga Peruana de Vóley 2026-27 todavía no cuenta con una fecha de inicio confirmada. Sin embargo, si se mantiene el patrón de campañas anteriores, el campeonato arrancaría en septiembre.



