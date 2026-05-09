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Fichajes de la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: Refuerzos, salidas, renovaciones y rumores

Revisa los últimos movimientos en el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley para la temporada 2026-27. Alianza Lima aseguró a Flavia Montes y Universitario quiere a Aixa Vigil.

    Jesús Yupanqui
    Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 con Universitario, Alianza Lima, San Martín y etc.
    Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 con Universitario, Alianza Lima, San Martín y etc. | Composición de Líbero
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    La temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley promete ser intensa. En este periodo de incorporaciones, los equipos sorprenden con sus movimientos. Alianza Lima dio el primer golpe tras confirmar la incorporación de Flavia Montes. Universitario confirmó la renovación de Francisco Hervás, Flood y Maluh Oliveira. Además, tiene avanzada la llegada de Aixa Vigil.

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    Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Maeva Orlé
    • Elina Rodríguez
    • Yanlis Feliz
    • Doris Manco
    • Facundo Morando (DT)

    Rumores

    • Doris Gonzáles (salida)
    • Maricarmen Guerrero (salida)
    • Ángela Leyva (fichaje)
    • Alondra Alarcón (fichaje)
    • Alejandro Miguel Schneider, entrenador (fichaje)

    Refuerzos

    • Cristina Cuba
    • Flavia Montes
    • Allison Holland
    • Daniela Bulaich

    Universitario Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones

    Salidas

    • Coraima Gómez
    • Zaira Manzo
    • Angélica Malinverno
    • Alexandra Machado
    • María Paula Rodríguez

    Rumores

    • Fátima Villafuerte (salida)
    • Mara Leao (salida)
    • Aixa Vigil (fichaje)
    • Maricarmen Guerrero (fichaje)
    • Ivonne Montaño (fichaje)

    Renovaciones

    • Francisco Hervás (confirmado)
    • Catherine Flood (confirmado)
    • Lucía Magallanes (confirmado)
    • Maluh Oliveira (confirmado)
    • Karla Ortiz (confirmado)
    • Miriam Patiño (negociaciones)
    • Daniela Muñoz (negociaciones)

    San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones

    Rumores

    • Marco Blanco, entrenador (fichaje)
    • Fernanda Tomé (salida)
    • Marina Scherer (fichaje)
    • Aixa Vigil (salida)
    • Alexandra Machado (fichaje)
    • Yanlis Féliz (fichaje)
    • Meegan Hart (fichaje)
    • Julieta Lazcano (fichaje)
    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Salidas

    • Flavia Montes
    • Adeola Owokoniran
    • Sophia Kruczko
    • Simone Scherer
    • Shiamara Almeida

    Renovaciones

    • Pamela Cuya (confirmado)
    • Brenda Lobatón (confirmado)
    • Ginna López (confirmado)
    • Angelica Aquino (confirmado)

    Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

    Salidas

    • Petra Schwartzman
    • Darlevis Mosquera
    • Katherine Ramírez
    • Shanaiya Aymé
    • Bárbara Frangella
    • Cristina Cuba

    Renovaciones

    • Katheryn Ryan (confirmado)
    • Kiara Montes (confirmado)
    • Horacio Bastit (DT)

    Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

    Renovaciones

    • Eugenia Nosach (negociación)
    • Julieta Holzmaisters (confirmado)

    Salidas

    • Astrid Ruiz

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Fichajes

    • Natalia Monteiro
    • Mariane Casas
    • Anghela Barboza

    Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones

    Salidas

    • Anghela Barboza
    • Katielle Alonzo

    Renovaciones

    • Florangel Terrero (negociaciones)
    • Vielka Peralta (negociaciones)
    • Natalia Málaga (negociaciones)

    Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores

    Rumores

    • Coraima Gómez (fichaje)
    • María Paula Rodríguez (fichaje)

    Renovaciones

    • Isabel Fernández
    • Nicole Pérez

    Salidas

    • Manuela Sierra

    Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Tato Rivero (DT)

    Fichajes

    • Martín Rodríguez (DT)

    Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

    Salidas

    • Mauro Boasso, entrenador

    Los equipos que jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27

      1. Alianza Lima
      2. San Martín
      3. Universitario
      4. Géminis
      5. Regatas Lima
      6. Atenea
      7. Circolo
      8. Deportivo Soan
      9. Rebaza Acosta
      10. Olva Latino
      11. Deportivo Wanka

    ¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

    La Liga Peruana de Vóley 2026-27 todavía no cuenta con una fecha de inicio confirmada. Sin embargo, si se mantiene el patrón de campañas anteriores, el campeonato arrancaría en septiembre.


    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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