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Fichajes de la Liga Peruana de Vóley EN VIVO: Refuerzos, salidas, renovaciones y rumores
Revisa los últimos movimientos en el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley para la temporada 2026-27. Alianza Lima aseguró a Flavia Montes y Universitario quiere a Aixa Vigil.
La temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley promete ser intensa. En este periodo de incorporaciones, los equipos sorprenden con sus movimientos. Alianza Lima dio el primer golpe tras confirmar la incorporación de Flavia Montes. Universitario confirmó la renovación de Francisco Hervás, Flood y Maluh Oliveira. Además, tiene avanzada la llegada de Aixa Vigil.
PUEDES VER: Universitario quiere dar el batacazo y se perfila a fichar a exfigura de Alianza Lima: "Acuerdo"
Alianza Lima Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones
Salidas
- Maeva Orlé
- Elina Rodríguez
- Yanlis Feliz
- Doris Manco
- Facundo Morando (DT)
Rumores
- Doris Gonzáles (salida)
- Maricarmen Guerrero (salida)
- Ángela Leyva (fichaje)
- Alondra Alarcón (fichaje)
- Alejandro Miguel Schneider, entrenador (fichaje)
Refuerzos
- Cristina Cuba
- Flavia Montes
- Allison Holland
- Daniela Bulaich
Universitario Vóley: salidas, fichajes, rumores y renovaciones
Salidas
- Coraima Gómez
- Zaira Manzo
- Angélica Malinverno
- Alexandra Machado
- María Paula Rodríguez
Rumores
- Fátima Villafuerte (salida)
- Mara Leao (salida)
- Aixa Vigil (fichaje)
- Maricarmen Guerrero (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
Renovaciones
- Francisco Hervás (confirmado)
- Catherine Flood (confirmado)
- Lucía Magallanes (confirmado)
- Maluh Oliveira (confirmado)
- Karla Ortiz (confirmado)
- Miriam Patiño (negociaciones)
- Daniela Muñoz (negociaciones)
San Martín Vóley: fichajes, bajas, rumores y renovaciones
Rumores
- Marco Blanco, entrenador (fichaje)
- Fernanda Tomé (salida)
- Marina Scherer (fichaje)
- Aixa Vigil (salida)
- Alexandra Machado (fichaje)
- Yanlis Féliz (fichaje)
- Meegan Hart (fichaje)
- Julieta Lazcano (fichaje)
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Salidas
- Flavia Montes
- Adeola Owokoniran
- Sophia Kruczko
- Simone Scherer
- Shiamara Almeida
Renovaciones
- Pamela Cuya (confirmado)
- Brenda Lobatón (confirmado)
- Ginna López (confirmado)
- Angelica Aquino (confirmado)
Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Salidas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
- Cristina Cuba
Renovaciones
- Katheryn Ryan (confirmado)
- Kiara Montes (confirmado)
- Horacio Bastit (DT)
Circolo Sportivo Italiano Vóley: salidas, rumores, fichajes y renovaciones
Renovaciones
- Eugenia Nosach (negociación)
- Julieta Holzmaisters (confirmado)
Salidas
- Astrid Ruiz
Rumores
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Fichajes
- Natalia Monteiro
- Mariane Casas
- Anghela Barboza
Géminis: salidas, rumores, fichajes y renovaciones
Salidas
- Anghela Barboza
- Katielle Alonzo
Renovaciones
- Florangel Terrero (negociaciones)
- Vielka Peralta (negociaciones)
- Natalia Málaga (negociaciones)
Atenea: fichajes, salidas, renovaciones y rumores
Rumores
- Coraima Gómez (fichaje)
- María Paula Rodríguez (fichaje)
Renovaciones
- Isabel Fernández
- Nicole Pérez
Salidas
- Manuela Sierra
Rebaza Acosta: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salidas
- Tato Rivero (DT)
Fichajes
- Martín Rodríguez (DT)
Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores
Salidas
- Mauro Boasso, entrenador
Los equipos que jugarán la Liga Peruana de Vóley 2026-27
- Alianza Lima
- San Martín
- Universitario
- Géminis
- Regatas Lima
- Atenea
- Circolo
- Deportivo Soan
- Rebaza Acosta
- Olva Latino
- Deportivo Wanka
¿Cuándo empieza la Liga Peruana de Vóley 2026-27?
La Liga Peruana de Vóley 2026-27 todavía no cuenta con una fecha de inicio confirmada. Sin embargo, si se mantiene el patrón de campañas anteriores, el campeonato arrancaría en septiembre.
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