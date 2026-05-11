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Revelan que San Martín no quiere dejar salir a Aixa Vigil a Universitario: "No quiere quedarse"

El agente de Aixa Vigil dio detalles del conflicto que está sufriendo la voleibolista, quien al parecer se tendría que quedar una temporada más en la USMP a pesar de que no quiere hacerlo.

Gary Huaman
Aixa Vigil podría dejar la San Martín para fichar por Universitario.
Aixa Vigil podría dejar la San Martín para fichar por Universitario. | Foto: composición Líbero
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El mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 se está moviendo de manera intensa y uno de los nombres que está sonando con fuerza es el de Aixa Vigil. A pesar de que la atacante peruana llegó a la Universidad San Martín para la 2025-26, su futuro parece estar ligado a Universitario de Deportes. Sin embargo, su representante reveló que las santas están poniendo bastantes trabas para concretar su salida.

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 con Universitario, Alianza Lima, San Martín y etc.

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En diálogo con 'La cátedra deportes', el representante de la voleibolista, Leonardo Feitosa, se pronunció acerca de este conflicto, pues el reglamento de afiliaciones de la Liga Peruana de Vóley establece que cada jugadora registrada debe permanecer al menos dos temporadas en ese equipo.

Cuando yo llegué a Perú para trabajar, hace ocho años atrás, las cosas no eran tan profesionales como ahora son. Los clubes, los técnicos y las jugadoras se están profesionalizando cada vez más. ¿Qué pasa? Que tienes algunos temas de un trato de trabajo. Cuando tienes una afiliación de federación, te puede salir mal, porque si la chica tiene un contrato de un año con el club, pero tiene un contrato de dos años de la afiliación federativa, esto no quiere decir que la chica tiene que quedarse con el club por dos años, porque el contrato de trabajo de ella es solo por un año”, empezó diciendo el agente de Aixa Vigil.

Luego, Feitosa confirmó que San Martín está poniendo trabas porque desea contar con la atacante nacional para esta temporada, a pesar de que Aixa ha dejado muy en claro que su deseo es irse.

Nosotros estamos teniendo un poco de dificultad de hablar sobre este tema de Aixa, porque San Martín quiere sí o sí que se quede, pero ella no quiere quedarse. Es una opción de ella no quedarse. Si ella no quiere quedarse, el club no tiene que exigirle que se quede un año más. Esto no pasa en ningún lugar del mundo”, expresó.

Finalmente, envió un mensaje al cuadro universitario: “Pero si la chica dijo que no quiere quedarse, ¿qué tienes que hacer? La chica puede hablar con el club y decirle entonces que en el segundo año de contrato quiere un millón de soles, pero el club no quiere pagarle. ¿Tiene que conseguir el dinero para pagarle? No. Tienes que dejar a la chica ir y seguir su vida deportiva”.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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