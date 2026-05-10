Universitario confirmó quiénes se quedan, se van y llegarían para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Universitario de Deportes ya se encuentra trabajando para conformar su plantel de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. En ese sentido, el jefe polideportivo del cuadro crema, Fabrizio Acerbi, confirmó algunos nombres de las voleibolistas que se quedarán, las que se van y las que podrían llegar a las pumas.

¿Quiénes se quedan en Universitario?

En diálogo con Movistar Deportes, Acerbi reveló que están trabajando para mantener la "base del equipo" y que, si bien existen jugadoras que van a dejar el club, no es porque ellos hayan querido, sino por decisiones propias.

"En el caso de Daniela (Muñoz), nosotros estamos ya muy cerca de cerrar el tema con ella, queremos contar con ella. Creo que es una deportista a la cual le dimos el valor que no le dieron en su anterior equipo y respondió de la mejor manera en gran parte de la liga, hasta el final cuando de repente le tocó ser titular y entrar", empezó diciendo Acerbi, quien después añadió que es una jugadora que "genera una buena imagen para el club".

Al ser consultado sobre Miriam Patiño, confesó que le gustaría que se retirara en el club. "Tiene que retirarse en el club. No, Miriam se merece un título y creo que, Dios mediante, esperemos que ella sea la que levante la copa lo más temprano posible, que es lo que todos quieren", expresó.

"Yo creo que Karla (Ortiz) es un nombre que está muy cerca de llegar a un acuerdo. Es muy importante para el equipo", añadió.

¿Quiénes se van de Universitario?

Consultado sobre los nombres que van a dejar el cuadro merengue, Acerbi empezó: "Coraima (Hidalgo) ha decidido irse para otro equipo para cerrar su ciclo, es algo que a mí me apena mucho, pero fue una decisión muy tajante de ella y ante esa decisión no me quedó más que respetarla.

"No haría mal en intentar convencerla, deportivamente es una jugadora que inició el proceso conmigo, que soltó una frase, lo dijo el otro día, que soltó una frase de —y lo tengo grabado en la mente— y dice: 'muchos creen que yo salvé a la U, lo que no saben es que la U me salvó a mí', porque ella pasaba por un momento de depresión muy difícil. Entonces, como le dije el día de ayer que tuvimos un almuerzo, ella tiene las puertas abiertas del club y es una imagen de lo que es una persona resiliente", continuó.

¿Qué extranjeras llegarán a Universitario?

Con respecto a este tema, Acerbi confesó que no tiene el número exacto de las extranjeras que van a llegar a Universitario, pero resaltó que Catherine Flood continuará una temporada más en el club "y probablemente dos o tres más también se puedan quedar".

Fichajes de Universitario de Deportes

Salidas

Coraima Gómez

Zaira Manzo

Angélica Malinverno

Alexandra Machado

María Paula Rodríguez

Rumores

Fátima Villafuerte (salida)

Mara Leao (salida)

Aixa Vigil (fichaje)

Maricarmen Guerrero (fichaje)

Ivonne Montaño (fichaje)

Renovaciones