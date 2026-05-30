Orgullo peruano: Kimberly García y Mary Luz Andía conquistan el oro y plata en el Iberoamericano Lima 2026

El atletismo peruano vivió una jornada inolvidable en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026. Ante su gente y en el Estadio Atlético de la Videna, las marchistas Kimberly García y Mary Luz Andía protagonizaron una actuación sobresaliente al conquistar las medallas de oro y plata en la prueba de los 10 000 metros marcha.

Doblete peruano en la marcha: García y Andía dominan el Iberoamericano Lima 2026

La gran figura del día fue Kimberly García, quien volvió a demostrar por qué es una de las máximas referentes del deporte nacional. La atleta, integrante del Programa Ciclo Olímpico del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se quedó con el título iberoamericano tras cruzar la meta en 42 minutos y 45 segundos, registro que además le permitió establecer un nuevo récord peruano al rebajar en 12 segundos su propia marca.

Detrás de ella llegó otra representante nacional. Mary Luz Andía, beneficiaria del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, aseguró la medalla de plata con un tiempo de 44 minutos y 34 segundos, con lo que completó un memorable 1-2 para el Perú y confirmó el excelente presente de la marcha atlética nacional.

Con estos resultados, el país reafirma su posición como una de las principales potencias de esta disciplina en la región. El éxito de García y Andía es también el reflejo del trabajo constante que desarrollan junto con sus entrenadores y equipos de apoyo para mantenerse entre las mejores del continente.

La alegría peruana no terminó allí. Yeferson Cuno también subió al podio tras obtener la medalla de bronce en los 3000 metros con obstáculos, aportando una nueva presea para la delegación nacional y ampliando la destacada cosecha peruana en el certamen.

El Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026 reúne a los mejores exponentes de la región y sirve como una importante vitrina para medir el crecimiento de los deportistas peruanos de cara a los próximos desafíos internacionales, especialmente los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Tras la destacada actuación de los atletas nacionales, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, resaltó que las medallas obtenidas representan el talento, la disciplina y el esfuerzo de los deportistas peruanos. Además, reafirmó el compromiso del Estado, a través del Ministerio de Educación y el IPD, de continuar fortaleciendo el deporte de alto rendimiento y generar más oportunidades para las futuras generaciones.