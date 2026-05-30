Alianza Lima anuncia la salida de pieza clave internacional e impacta el mercado de pases: "Éxitos"
En medio de todos los rumores que existen entre fichajes y salidas, Alianza Lima confirmó que una pieza clave del primer equipo no seguirá en el plantel.
Alianza Lima es uno de los clubes que siempre busca competir en cada una de las disciplinas que tiene por delante. No solo anhela consagrarse campeón nacional en la Liga 1 del fútbol peruano, sino también seguir siendo la escuadra monarca en la Liga Peruana de Vóley. Es por ello que ahora da una importante noticia sobre la salida de una deportista de talla internacional.
Alianza Lima confirma salida de pieza clave
A través de sus redes sociales, el equipo de vóley de Alianza Lima confirmó la salida de la estadounidense Meegan Hart luego de vestir la mica blanquiazul durante la temporada 2025-26. Pese a toda su experiencia internacional en diversos clubes del mundo, la bloqueadora central deberá buscar otros rumbos para lo que resta del año.
"¡Gracias por todo, Meegan! Por tu profesionalismo, compromiso y por formar parte de esta historia junto a nosotros. Te deseamos muchos éxitos en tus próximos desafíos y lo mejor en esta nueva etapa." se lee en redes sociales.
Meegan Hart no seguirá en Alianza Lima Vóley.
¿En qué clubes jugó Meegan Hart?
- Iowa State Univ. (Estados Unidos)
- Colorado University (Estados Unidos)
- Olympiada Neapolis VB (Chipre)
- NXLED Chameleons (República Checa)
- Nuvoli AltaFratte Padova (Italia)
- Alianza Lima (Perú)
Fichajes de Alianza Lima Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Salidas
- Maeva Orlé
- Elina Rodríguez
- Yanlis Feliz
- Doris Manco González
- Facundo Morando, director técnico (DT)
- Meegan Hart
Fichajes
- Cristina Cuba
- Flavia Montes
- Allison Holland
- Daniela Bulaich
Rumores
- Ángela Leyva (fichaje)
- Ivonne Montaño (fichaje)
- Alondra Alarcón (fichaje)
- Zoila La Rosa (fichaje)
- Alejandro Miguel Schneider, director técnico (fichaje)
