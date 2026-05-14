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Universitario sorprende a hinchas y anuncia la salida de figura extranjera: "Te deseamos..."

Universitario sacudió las redes sociales al confirmar la partida de uno de sus referentes internacionales. La noticia tomó por sorpresa a la fiel hinchada 'crema'.

    Wilfredo Inostroza
    Universitario anuncia salida de figura internacional
    Universitario anuncia salida de figura internacional | Foto: Marathon
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    Más allá de no conseguir el título de la Liga Peruana de Vóley en esta temporada, Universitario de Deportes dio pasos agigantados para crecer en el deporte de la net alta. Ahora, pensando en la próxima edición del torneo, en tienda 'crema' ya trabajan en la conformación de su plantel con fichajes, renovaciones y también salidas.

    Alianza Lima se pronunció sobre las declaraciones de Vivian Baella sobre Flavia Montes.

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    Recientemente, la 'U' acaba de anunciar la salida de Mara Leao, central brasileña que fue clave en la campaña que terminó con el equipo de Francisco Hervás en el tercer lugar. Hasta ahora, esa ha sido su mejor participación en la historia del campeonato.

    “Agradecemos a Mara Leao por su implacable Garra defendiendo a la camiseta crema, la cual fue clave en la obtención del primer bronce de nuestra historia. ¡Te deseamos lo mejor en tus futuros retos!”, escribieron en las diferentes redes sociales oficiales de las 'Pumas'.

    Mara Leao

    Mara Leao deja Universitario tras obtener la medalla de bronce

    La 'garota' es la cuarta voleibolista que deja Universitario de Deportes respecto al plantel de la última campaña. Antes se reveló que no siguen las nacionales Coraima Gómez, Alexandra Machado y María Paula Rodríguez.

    Aixa Vigil muy cerca de Universitario

    Aixa Vigil tendría un acuerdo con Universitario de Deportes, pero la firma todavía no se concreta porque la Universidad San Martín aún no le entrega su carta pase. Debe haber un acuerdo entre ambos clubes.

    ¿Cuándo comienza la Liga Peruana de Vóley 2026-2027?

    La Liga Peruana de Vóley 2026-2027 debe comenzar el 5 de octubre del 2026. Esta fecha todavía no es oficial y se espera que la FPV revele el calendario en el transcurso de las semanas.

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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