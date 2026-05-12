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Delantero campeón de Libertadores suena para llegar a Sporting Cristal para el Clausura: "Opción"

Sporting Cristal ya empieza a moverse en la búsqueda de sus nuevos refuerzos y se conoció que analizan la contratación de un delantero que salió campeón de la Copa Libertadores.

Angel Curo
Delantero campeón de Libertadores suena para llegar a Sporting Cristal para el Clausura
Delantero campeón de Libertadores suena para llegar a Sporting Cristal para el Clausura | Composición: Líbero
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Sporting Cristal tiene la mente puesta en revertir su mala imagen en el Torneo Apertura 2026, donde está cerca de los últimos lugares. Por ello, el club ya empezó a buscar posibles fichajes para potenciar su plantel en el Clausura y se conoció que está interesado en incorporar a un delantero que fue campeón de la Copa Libertadores.

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Delantero campeón de Libertadores suena para llegar a Sporting Cristal

Los rimenses saben que deben mejorar su plantel si quieren revertir los malos resultados obtenidos en el torneo local. En ese contexto, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que analizan la incorporación de Beto Da Silva.

El actual delantero de Deportivo Garcilaso es una de las opciones que evalúa la dirección deportiva de Sporting Cristal, que lo considera una alternativa importante para aportar desequilibrio en ataque, movilidad y jerarquía a la delantera.

Beto Da Silva, Deportivo Garcilaso, Liga 1

Beto Da Silva atraviesa un gran momento en Garcilaso y ahora puede volver a Sporting Cristal

Actualmente, Beto Da Silva atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Se ha convertido en el mejor jugador del ‘Garci’ en la temporada: jugó 14 partidos, anotó 5 goles y brindó 3 asistencias. Estas estadísticas demuestran que está volviendo a su máximo nivel futbolístico. Además, ha sido vital para que su equipo abandone los puestos de descenso.

El posible retorno de ‘Betoto’ a la escuadra rimense también cuenta con el aval del DT Zé Ricardo, quien lo considera una buena opción dentro de los tres refuerzos que plantea realizar para el Torneo Clausura 2026.

Valor de mercado de Beto Da Silva

Según el portal internacional Transfermarkt, Beto Da Silva ostenta una valorización de 300 mil euros en el mercado de fichajes internacional. Una cifra que ha ido disminuyendo con el paso de los años, pero, considerando su rendimiento actual, no sorprendería que registre un ligero incremento.

Beto Da Silva fue campeón de la Copa Libertadores

Beto Da Silva fue considerado, desde su irrupción en Sporting Cristal, como una de las mayores promesas del fútbol peruano, motivo por el cual desarrolló su carrera en distintos equipos. Entre ellos estuvo Gremio, conjunto al que se incorporó en 2017 y con el que integró la plantilla campeona de la Copa Libertadores de esa temporada; incluso, el delantero decidió tatuarse el trofeo para recordar ese título.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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