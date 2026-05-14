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Conmebol designó a árbitro argentino para partido de Junior vs Sporting Cristal por Copa Libertadores

A días del partido clave de la temporada para Sporting Cristal, la Conmebol anunció oficialmente la terna arbitral para el choque ante Junior por la Copa Libertadores 2026.

Diego Medina
Sporting Cristal conoció la terna arbitral para partido ante Junior por Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal conoció la terna arbitral para partido ante Junior por Copa Libertadores 2026. | Foto: Facebook Sporting Cristal
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Todo va quedando listo para el partido entre Junior vs Sporting Cristal por la quinta jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Los celestes tienen la posibilidad de asegurar un torneo internacional a falta de una fecha, por lo que estos 90 minutos en Barranquilla serán trascendentales. Ante ello, la Conmebol designó oficialmente al árbitro argentino Leandro Rey para impartir justicia en el duelo que se disputará en el estadio Romelio Martínez.

Sporting Cristal visita a FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Alineaciones de Sporting Cristal vs FC Cajamarca: el once de Zé Ricardo para ganar por el Apertura

Árbitros de Junior vs Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026

  • Árbitro principal: Leandro Rey (ARG)
  • Asistente 1: Pablo González (ARG)
  • Asistente 2: Juan Mamani (ARG)
  • Cuarto árbitro: Sebastián Martínez (ARG)
  • VAR: Jorge Baliño (ARG)
  • AVAR: Pablo Dovalo (ARG)
  • Asesor de árbitros: Wilmar Navarro (COL)
  • Quality Manager: Barbra Bastias (CHI)

Será el segundo partido que Leandro Rey dirija en la presente edición de la Copa Libertadores 2026. Su primera actuación se dio en la fase 2 de este certamen de la Conmebol, en el partido entre Deportes Tolima y Táchira, en Colombia. El cuadro venezolano venció de visita a su rival y forzó la tanda de penales, pero finalmente el 'Vinotinto y Oro' superó por 3-1 a Táchira.

Un dato no menor es que este árbitro tiene experiencia dirigiendo a clubes peruanos como Universitario de Deportes, que curiosamente enfrentó a Junior en la temporada 2024 de la Copa Libertadores. Ese cotejo también se disputó en Colombia, donde los cremas rescataron un empate a uno.

Sporting Cristal

Árbitro Leandro Rey dirigirá el Junior vs Sporting Cristal.

En lo que refiere a selección nacional, en 2025 fue elegido para impartir justicia en el amistoso entre Chile y Perú, que se jugó en el Estadio Bicentenario de La Florida. 'La Roja' superó a la Bicolor por 2-1 en un duelo que se definió por el autogol de Matías Lazo.

Junior vs Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026: fecha, día, hora y canal

El partido entre Junior vs Sporting Cristal por la quinta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026 se jugará el próximo martes 20 de mayo a partir de las 9.00 p. m. de Perú y Colombia, con transmisión de ESPN y Disney Plus.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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