Alineaciones de Sporting Cristal vs FC Cajamarca: el once de Zé Ricardo para ganar por el Apertura

Es momento de ver un partido clave para Sporting Cristal en su afán de salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Los dirigidos por Zé Ricardo se verán cara a cara con FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón, donde solo vale la victoria para seguir escalando en la clasificación. Dada la relevancia de los próximos 90 minutos, estas son las alineaciones que alistan los celestes para superar al plantel comandado por el estratega paraguayo Celso Ayala.

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Alineación de Sporting Cristal vs FC Cajamarca

Este es el once que trabaja Zé Ricardo para conseguir los tres puntos en Cajamarca: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Luis Abram, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Juan Cruz González, Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu.

Desde el Rímac pretenden sostener la alineación mostrada ante Alianza Lima, con la cual sumaron un empate en Matute. Pese a la desazón por ceder dos puntos en el cierre del compromiso, el equipo mostró buen juego y ahora quiere repetirlo ante FC Cajamarca.

Eso sí, una de las bajas de los rimenses es Rafael Lutiger, quien, al ser amonestado ante los blanquiazules, no podrá ser considerado para el viaje a la región cajamarquina. Ante este panorama, Luis Abram se perfila para acompañar a Miguel Araujo en la línea de centrales.

Sporting Cristal trabaja en busca del triunfo en Cajamarca.

Alineación de FC Cajamarca vs Sporting Cristal

La formación de Celso Ayala en busca de hacer respetar la casa ante los celestes: Samuel Aspajo, Ricardo Lagos, Matías Almirón, Alexis Rodas, Carlos Gómez, Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco, Sebastián Enciso, Brandon Palacios, Carlos Meza y Hernán Barcos.

FC Cajamarca llega con un fuerte envión anímico tras encadenar dos victorias consecutivas en el Torneo Apertura 2026 ante Sport Boys y UTC. Ambos encuentros se disputaron en el Estadio Héroes de San Ramón, por lo que esperan replicar ese gran momento ante un cuadro celeste que tiene la necesidad de ganar.

FC Cajamarca se alista para vencer a Sporting Cristal.

Una de las figuras a seguir es Hernán Barcos, quien poco a poco ha vuelto a ganarse su lugar en el once titular de los cajamarquinos en este momento complicado de la temporada. Actualmente, FC Cajamarca está en zona de descenso al ubicarse en el penúltimo lugar (17), pero, si vence a los celestes, podría alejarse de manera considerable de ese sector.

Sporting Cristal vs FC Cajamarca: fecha, día, hora y canal

El partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se jugará este viernes 15 de mayo desde las 3.00 p. m. (8.00 p. m. GMT), con transmisión exclusiva de L1 MAX.