Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO por Torneo Apertura: horario, dónde ver y alineaciones

Desde el Estadio Héroes de San Ramón, Sporting Cristal afronta un nuevo reto en el Torneo Apertura 2026 ante FC Cajamarca. Los celestes están en la obligación de sumar tres puntos para alejarse de los últimos lugares. Sin embargo, los cajamarquinos desean hacerse fuertes en casa para desligarse de la zona de descenso. Sigue este cotejo de Liga 1 el viernes 15 de mayo a partir de las 15.00 horas locales (20.00 horas GMT), con transmisión de L1 MAX.

El equipo celeste viaja a Cajamarca con la ilusión de recuperar confianza de cara a su próximo encuentro por la Copa Libertadores 2026. Sabe que no le va bien en el torneo local, por lo que espera vencer a un rival complicado que también necesita ganar. Los dirigidos por Zé Ricardo no contarán con Santiago González ni Felipe Vizeu, por lo que el técnico buscará nuevas alternativas en ataque para quedarse con los tres puntos.

Un dato no menor es que FC Cajamarca encadena dos victorias consecutivas en lo que va del certamen. Esta buena racha lo motiva a superar a un irregular Sporting Cristal, que ha dejado muchas dudas en el Apertura. Está claro que ambos elencos darán todo de sí en busca del triunfo y que habrá referentes en el campo para guiarlos hacia la victoria.

FC Cajamarca anuncia su partido ante Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

El partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca se juega este viernes 15 de mayo en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos están complicados en la zona baja del campeonato, por lo que necesitan sumar tres puntos a como dé lugar.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

Este choque entre celestes y cajamarquinos inicia a las 15.00 horas locales (20.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios en distintos países:

México: 14.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas

Venezuela, Bolivia y Chile: 16.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 17.00 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca se verá por la señal en vivo de L1 MAX a través de los operadores Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Asimismo, tienes la opción de verlo vía streaming en la aplicación DGO desde tu PC, Smart TV o teléfono móvil.

Entradas Sporting Cristal vs FC Cajamarca

Butacas: AGOTADO

Occidente: 60 soles

Orientes: 50 soles

Norte: 40 soles

Sur: 30 soles

Niños (2 a 12 años): 15 soles

Entradas Sporting Cristal vs FC Cajamarca.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs FC Cajamarca

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Luis Abram, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Juan Cruz González, Maxloren Castro, Luis Iberico e Irven Ávila.

FC Cajamarca: Samuel Aspajo, Ricardo Lagos, Matías Almirón, Alexis Rodas, Carlos Gómez, Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco, Sebastián Enciso, Brandon Palacios, Carlos Meza y Hernán Barcos.

Sporting Cristal vs FC Cajamarca: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante FC Cajamarca en esta jornada del Torneo Apertura 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas: