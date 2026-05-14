- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sorteo Copa de la Liga
- River vs Gimnasia
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Programación fecha 15
- Fichajes Vóley
- Real Madrid vs Oviedo
Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO por Torneo Apertura: horario, dónde ver y alineaciones
Sigue EN VIVO el partido entre Sporting Cristal vs. FC Cajamarca por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 vía L1 MAX.
Desde el Estadio Héroes de San Ramón, Sporting Cristal afronta un nuevo reto en el Torneo Apertura 2026 ante FC Cajamarca. Los celestes están en la obligación de sumar tres puntos para alejarse de los últimos lugares. Sin embargo, los cajamarquinos desean hacerse fuertes en casa para desligarse de la zona de descenso. Sigue este cotejo de Liga 1 el viernes 15 de mayo a partir de las 15.00 horas locales (20.00 horas GMT), con transmisión de L1 MAX.
PUEDES VER: Alineaciones de Sporting Cristal vs FC Cajamarca: el once de Zé Ricardo para ganar por el Apertura
El equipo celeste viaja a Cajamarca con la ilusión de recuperar confianza de cara a su próximo encuentro por la Copa Libertadores 2026. Sabe que no le va bien en el torneo local, por lo que espera vencer a un rival complicado que también necesita ganar. Los dirigidos por Zé Ricardo no contarán con Santiago González ni Felipe Vizeu, por lo que el técnico buscará nuevas alternativas en ataque para quedarse con los tres puntos.
Un dato no menor es que FC Cajamarca encadena dos victorias consecutivas en lo que va del certamen. Esta buena racha lo motiva a superar a un irregular Sporting Cristal, que ha dejado muchas dudas en el Apertura. Está claro que ambos elencos darán todo de sí en busca del triunfo y que habrá referentes en el campo para guiarlos hacia la victoria.
FC Cajamarca anuncia su partido ante Sporting Cristal.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca?
El partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca se juega este viernes 15 de mayo en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ambos elencos están complicados en la zona baja del campeonato, por lo que necesitan sumar tres puntos a como dé lugar.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca?
Este choque entre celestes y cajamarquinos inicia a las 15.00 horas locales (20.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios en distintos países:
- México: 14.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas
- Venezuela, Bolivia y Chile: 16.00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 17.00 horas
¿Dónde ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca se verá por la señal en vivo de L1 MAX a través de los operadores Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Asimismo, tienes la opción de verlo vía streaming en la aplicación DGO desde tu PC, Smart TV o teléfono móvil.
Entradas Sporting Cristal vs FC Cajamarca
- Butacas: AGOTADO
- Occidente: 60 soles
- Orientes: 50 soles
- Norte: 40 soles
- Sur: 30 soles
- Niños (2 a 12 años): 15 soles
Entradas Sporting Cristal vs FC Cajamarca.
Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs FC Cajamarca
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Luis Abram, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Juan Cruz González, Maxloren Castro, Luis Iberico e Irven Ávila.
FC Cajamarca: Samuel Aspajo, Ricardo Lagos, Matías Almirón, Alexis Rodas, Carlos Gómez, Jefferson Orejuela, Mauricio Arrasco, Sebastián Enciso, Brandon Palacios, Carlos Meza y Hernán Barcos.
Sporting Cristal vs FC Cajamarca: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante FC Cajamarca en esta jornada del Torneo Apertura 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas:
|CASAS DE APUESTAS
|FC CAJAMARCA
|EMPATE
|SPORTING CRISTAL
|Betsson
|2.70
|3.25
|2.50
|Betano
|2.70
|3.35
|2.55
|Bet365
|2.70
|3.30
|2.50
|1XBet
|2.69
|3.28
|2.49
|Doradobet
|2.83
|3.50
|2.50
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90